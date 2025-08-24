成都高級公寓「人妻裸睡」被偷看 崩潰罹憂鬱症、物業卻卸責

中國四川成都一名人妻在家裸睡時，無預警遭洗窗工人看光光。（情境照）

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川成都近日傳出一起嚴重侵害隱私事件。一名程姓男子與妻子租住當地一處高級公寓，每月租金高達1萬元人民幣（約新台幣4.2萬元），4個月前卻因公寓物業管理單位疏忽，導致妻子在家裸睡時遭洗窗工「看光光」，甚至因此罹患憂鬱症。

綜合中媒報導，事件發生於今年4月25日上午，程男正在客廳辦公，妻子當時則在房間熟睡，卻忽然被窗外異響吵醒，睜眼發現兩名洗窗男工人正懸掛在高樓外進行作業，原本全身赤裸躺在床上的她，嚇得當場尖叫。

程男憤怒指出，物業曾於4月初發訊息通知，21日至30日進行玻璃帷幕清洗，並承諾在清洗到住戶樓層前，會再提前提醒，以便租戶關窗、拉簾保護隱私。然而，事發當天卻毫無預警直接施工，導致妻子遭遇此羞辱。

事後，程妻精神狀況急劇惡化，不敢再打開窗簾，頻頻做惡夢，就醫後診斷為憂鬱症合併焦慮症。程男多次與公寓管理單位協商，最初對方否認疏失，最後雖承認未通知，但拒絕道歉或合理賠償，只願提供600元人民幣（約新台幣2543元）的租金優惠作補償。

程男憤怒表示，直到這個月底租約到期，自己透過網路發聲，物業才急忙提出租金減免600元的補償，他認為該補償金額形同侮辱，「我們每月繳1萬元房租，他們卻只拿600元來敷衍，這讓我無法接受。」他已決定於8月退租，並公開事件，呼籲其他租戶小心。

對此，成都交子薈國際公寓回應，主管已與當事人協商溝通，並「全程跟進處理」。至於事發當天工人是否真的看見程妻裸體，物業則回應：「我們外面還隔了一個網，成都交子塔外有幕牆和燈光，也不是說完全看不清，畢竟玻璃是透明的嘛，這個不好說。」

