美賓州國中校隊巴士車禍 釀22人送醫

2025/08/24 11:04

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓夕法尼亞州阿里奎帕國中（Aliquippa Junior High School）的美式足球校隊，23日上午11時許搭乘巴士準備參加比賽時，於州內比佛郡發生事故造成22人送醫。

據《CBS》報導，當地警方表示，這輛巴士上載有28人，分別為25名國中生、1名司機和2名成年人，巴士在轉彎時不知為何偏離道路衝向山坡，導致車子短暫側翻後重重落地，並且撞斷了1根電線桿。

據了解，車上21名國中生和司機被送往醫院治療，位於匹茲堡的UPMC兒童醫院收治了20名傷患，其中1人狀況嚴重還在動手術，其餘19人皆已出院；亞利加尼綜合醫院則收治2人，但並未說明這2人的傷勢如何。

阿里奎帕學區主管伍茲（Phillip K. Woods）指出，事發國中校隊下週的訓練和比賽皆已取消，預計於25日下午5時30分許舉辦家長會回答相關問題；賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）已和阿里奎帕市長沃克（Dwan Walker）聯繫，承諾會提供一切幫助。

