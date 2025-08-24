為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美賓州國中校隊巴士車禍 釀22人送醫

    美國賓州國中的美式足球校隊巴士發生事故，造成22人送醫。（圖擷自@MartyGriffinKD「X」帳號）

    2025/08/24 11:04

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國賓夕法尼亞州阿里奎帕國中（Aliquippa Junior High School）的美式足球校隊，23日上午11時許搭乘巴士準備參加比賽時，於州內比佛郡發生事故造成22人送醫。

    《CBS》報導，當地警方表示，這輛巴士上載有28人，分別為25名國中生、1名司機和2名成年人，巴士在轉彎時不知為何偏離道路衝向山坡，導致車子短暫側翻後重重落地，並且撞斷了1根電線桿。

    據了解，車上21名國中生和司機被送往醫院治療，位於匹茲堡的UPMC兒童醫院收治了20名傷患，其中1人狀況嚴重還在動手術，其餘19人皆已出院；亞利加尼綜合醫院則收治2人，但並未說明這2人的傷勢如何。

    阿里奎帕學區主管伍茲（Phillip K. Woods）指出，事發國中校隊下週的訓練和比賽皆已取消，預計於25日下午5時30分許舉辦家長會回答相關問題；賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）已和阿里奎帕市長沃克（Dwan Walker）聯繫，承諾會提供一切幫助。

