川普想再找金正恩「戀愛」 專家：北韓現在根本不鳥他！

圖為美國總統川普（右）與北韓領導人金正恩（左）2018年6月12日在新加坡舉行歷史性峰會。川普近日在烏俄斡旋受挫後，傳出有意重啟與北韓的對話。（法新社檔案照）

2025/08/24 10:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》報導，美國總統川普自重返白宮以來，一直將外交斡旋視為其第二任期的施政重點。在調停烏俄戰爭進展受挫之際，他將迎來一個新的機會點：南韓總統李在明週一（25日）將造訪白宮，而川普或將藉此機會，重啟與北韓領導人金正恩關係的興趣。

烏俄斡旋受挫 川普外交雷達轉向

李在明此行被視為至關重要，不僅因為這是他六月上任後的首次訪美，更因為他是主張與北韓接觸的溫和派。分析指出，由於川普日前與俄國總統普廷的峰會成果不如預期，這讓「渴望重大新聞」的川普可能對此次美韓峰會抱持更高期待。

北韓援俄賺飽 底氣更足不甩美韓

然而，這次會面面臨的北韓情勢已與川普第一任期的「外交戀情」大不相同。雖然川普曾與金正恩三度會面，甚至自詡兩人「墜入愛河」，但西方與南韓情報顯示，北韓已藉由向俄羅斯提供超過一萬名部隊與武器支援，換取大量利益。

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）資深顧問車維德（Victor Cha）直言：「北韓對任何與南韓和美國的對話不感興趣，原因就在於他們從俄羅斯那裡得到了一切。」

李在明訪美前罕見地將東京作為首站，展現其鞏固美日韓三邊聯盟的決心。儘管當前朝鮮半島緊張情勢正在升級，但李在明仍提出「三階段去核」（凍結、削減、最終拆除）方案。

華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）資深研究員李敏英（Rachel Minyoung Lee）分析，此方案「很可能會引起川普總統的共鳴」，但她懷疑北韓是否會買帳，因為當前地緣政治局勢有利於北韓，且其在與俄羅斯的關係中看到了「長期機會」。

