為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台灣旅客很愛南韓釜山！躍居當地外國觀光客來訪人數第1名

    台灣人2024年到訪釜山的數量為50萬456人次，躍居當地外國觀光客來訪人數第1名。圖為釜山金海國際機場。（歐新社）

    台灣人2024年到訪釜山的數量為50萬456人次，躍居當地外國觀光客來訪人數第1名。圖為釜山金海國際機場。（歐新社）

    2025/08/24 10:30

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕原來台灣旅客那麼愛去南韓釜山！台灣人2024年到訪釜山的數量為50萬456人次，成為當地外國觀光客來訪人數第1名，而且比2023年的25萬7049人次增長將近1倍。

    《朝鮮日報》報導，南韓航空業資料顯示，釜山航空今年1月至7月的台北（桃園機場）、高雄往返釜山航班，台灣旅客平均比例達71％；在釜山-高雄航線上，台灣人比例更是超過80％。業界人士認為，釜山航空做為南韓本土航空公司，能有那麼多的外國乘客相當罕見。

    此外，濟州航空釜山-台北（桃園機場）航班的乘客，有60％到70％是台灣人；台灣航空業者如華航、虎航的釜山-台北（桃園機場）航線，旅客也大多是台灣人。韓國觀光公社資料顯示，2023年台灣赴韓旅客有13％選擇造訪釜山，到了今年上半年已升至23％。

    南韓觀光業者認為，隨著直航航線的開通、台灣社群平台上的口碑傳播，使得來訪釜山的台灣旅客數量增加；也有人認為，這可能是受到兩岸關係緊張所影響，使得台灣觀光客不選擇中國而是改去釜山。

    釜山觀光公社對1萬5796名台灣旅客的美食問卷多選題調查顯示，台灣人最愛釜山的豬肉湯飯（66.9％），接下來是釜山魚餅的37.4％、糖餅22.4％、烤鰻魚19.4％。

    釜山的台灣旅客預計在今年下半年還會持續增長，因為長榮航空將於10月21日開通釜山-台北（桃園機場）航線，濟州航空也會恢復釜山-高雄航線。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播