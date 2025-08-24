台灣旅客很愛南韓釜山！躍居當地外國觀光客來訪人數第1名

台灣人2024年到訪釜山的數量為50萬456人次，躍居當地外國觀光客來訪人數第1名。圖為釜山金海國際機場。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕原來台灣旅客那麼愛去南韓釜山！台灣人2024年到訪釜山的數量為50萬456人次，成為當地外國觀光客來訪人數第1名，而且比2023年的25萬7049人次增長將近1倍。

據《朝鮮日報》報導，南韓航空業資料顯示，釜山航空今年1月至7月的台北（桃園機場）、高雄往返釜山航班，台灣旅客平均比例達71％；在釜山-高雄航線上，台灣人比例更是超過80％。業界人士認為，釜山航空做為南韓本土航空公司，能有那麼多的外國乘客相當罕見。

此外，濟州航空釜山-台北（桃園機場）航班的乘客，有60％到70％是台灣人；台灣航空業者如華航、虎航的釜山-台北（桃園機場）航線，旅客也大多是台灣人。韓國觀光公社資料顯示，2023年台灣赴韓旅客有13％選擇造訪釜山，到了今年上半年已升至23％。

南韓觀光業者認為，隨著直航航線的開通、台灣社群平台上的口碑傳播，使得來訪釜山的台灣旅客數量增加；也有人認為，這可能是受到兩岸關係緊張所影響，使得台灣觀光客不選擇中國而是改去釜山。

釜山觀光公社對1萬5796名台灣旅客的美食問卷多選題調查顯示，台灣人最愛釜山的豬肉湯飯（66.9％），接下來是釜山魚餅的37.4％、糖餅22.4％、烤鰻魚19.4％。

釜山的台灣旅客預計在今年下半年還會持續增長，因為長榮航空將於10月21日開通釜山-台北（桃園機場）航線，濟州航空也會恢復釜山-高雄航線。

