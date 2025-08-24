聲稱神廟內有數百名婦女被埋葬 印度男子以偽證罪遭逮捕

印度1名男子日前聲稱，當地神廟工作人員與此次案件有關聯，示意圖。（歐新社）

2025/08/24 11:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度1名男子日前聲稱親手埋葬數百名被強姦殺害的婦女屍體，使當地居民陷入恐慌，當局因此設立特別調查小組（SIT）釐清案情。最終於23日以偽證罪將該名男子逮捕。

據《BBC》報導，印度1名男子在卡納塔卡邦著名宗教勝地達摩斯塔拉神廟（Dharmasthala Temple）擔任清潔員，他於7月初向警方報案，指出在任職的1995年至2014年間，被迫親手埋葬了數百名婦女以及年輕女子的遺體，當中甚至還包含未成年少女。

該名男子描述5起事件的經過，並聲稱自己從2014年逃離寺廟後就一直躲藏，但因良心不安，最後選擇回來揭開此事件，並將矛頭指向寺廟的管理人員以及工作人員。對此廟方否認了這些指控，提到該名男子完全沒有證據。

據了解，該名男子在法院上拿出1個人類頭骨，說明是近期從寺廟埋葬遺體處取回的證據。然而，在SIT調查後，認定該頭骨並非從寺廟附近的任何地方取回，並於23日以偽證罪名男子逮捕。

儘管如此，SIT還是在現場找到人類遺骸，包含1塊頭骨以及近100塊的骨頭碎片，目前已經交付給法醫檢驗，還在等候化驗結果，尚未知曉這些遺骸的主人。

