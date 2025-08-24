為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國多地政府向死者發放養老金 網痛斥：這樣還要強制交社保？

    中國多處地方政府存在向死者發放養老金的現象，引發輿論譁然。（歐新社）

    中國多處地方政府存在向死者發放養老金的現象，引發輿論譁然。（歐新社）

    2025/08/24 09:42

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國山東省審計廳近日發布2024年審計報告，發現從2022至2024年為止，省內2市48縣對505名死者違規發放養老金241.48萬人民幣（約新台幣1023萬元），其他地區也存在同樣的現象，消息一出引發民怨沸騰，不少中國網友痛批政府連管都管不好，還想強制人民繳交社會保險。

    據《中國新聞網》報導，除了山東之外，北京市在2024年度審計報告中，發現社保辦理機構向284名服刑、死者帳戶發放養老金1954.33萬人民幣（約新台幣8284萬元）；向已過世的工傷職員發放護理費17.24萬人民幣（約新台幣73萬元）；向職員因工死亡但不符領取資格的家屬發放199.95萬人民幣（約新台幣847萬元）。

    在此之前，中國國務院今年6月發布的2024年審計報告，揭露出山西省蒲縣疾管中心的離譜事件，有1名職員人事檔案存在14處塗改，其經歷為「1歲工作、22歲退休」，仍然通過審核完成退休手續，在一邊領養老金的同時又在新單位上班領薪水，總計非法拿走69萬人民幣（約新台幣292萬元）養老金。

    中國國務院上述報告發現，25省的2.83萬名職員透過提供造假病歷、篡改人事檔案提前退休等方式，違法領取養老金5.19億人民幣（約新台幣22億元）。

    中國網友們見狀怒不可遏，不少人怒吼這些錢到底追回了沒，還有人批評「社保應該把該管的先管好，再說強制社保」，1名網友則認為「錢應該被挪用了，為了找個出處就放在這些人身上」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播