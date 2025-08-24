中國多地政府向死者發放養老金 網痛斥：這樣還要強制交社保？

中國多處地方政府存在向死者發放養老金的現象，引發輿論譁然。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東省審計廳近日發布2024年審計報告，發現從2022至2024年為止，省內2市48縣對505名死者違規發放養老金241.48萬人民幣（約新台幣1023萬元），其他地區也存在同樣的現象，消息一出引發民怨沸騰，不少中國網友痛批政府連管都管不好，還想強制人民繳交社會保險。

據《中國新聞網》報導，除了山東之外，北京市在2024年度審計報告中，發現社保辦理機構向284名服刑、死者帳戶發放養老金1954.33萬人民幣（約新台幣8284萬元）；向已過世的工傷職員發放護理費17.24萬人民幣（約新台幣73萬元）；向職員因工死亡但不符領取資格的家屬發放199.95萬人民幣（約新台幣847萬元）。

在此之前，中國國務院今年6月發布的2024年審計報告，揭露出山西省蒲縣疾管中心的離譜事件，有1名職員人事檔案存在14處塗改，其經歷為「1歲工作、22歲退休」，仍然通過審核完成退休手續，在一邊領養老金的同時又在新單位上班領薪水，總計非法拿走69萬人民幣（約新台幣292萬元）養老金。

中國國務院上述報告發現，25省的2.83萬名職員透過提供造假病歷、篡改人事檔案提前退休等方式，違法領取養老金5.19億人民幣（約新台幣22億元）。

中國網友們見狀怒不可遏，不少人怒吼這些錢到底追回了沒，還有人批評「社保應該把該管的先管好，再說強制社保」，1名網友則認為「錢應該被挪用了，為了找個出處就放在這些人身上」。

