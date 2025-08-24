為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    斯里蘭卡前總統濫用資金被捕 申請保釋遭法院駁回

    斯里蘭卡前總統威克瑞米辛赫於22日因涉嫌濫用資金而被捕，資料照。（美聯社）

    斯里蘭卡前總統威克瑞米辛赫於22日因涉嫌濫用資金而被捕，資料照。（美聯社）

    2025/08/24 09:53

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡前總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）22日因涉嫌濫用資金而被捕，儘管他以健康問題申請保釋，卻仍遭到法院駁回。

    《BBC》報導，威克瑞米辛赫於2022年至2024年就任斯里蘭卡總統，當時該國正處於有史以來最嚴重的經濟危機，民眾不堪負荷引起暴亂，導致時任總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）逃亡至國外，後續由威克瑞米辛赫接任總統。

    據了解，威克瑞米辛赫這次被捕的原因與2023年在古巴參加的G7峰會有關，當時他與妻子在回國途中暫留英國，參與伍爾弗漢普頓大學（University of Wolverhampton）的畢業典禮。

    斯里蘭卡犯罪調查局（CID）對此指控，該行程是屬私人訪問，但威克瑞米辛赫卻動用了國家資金。儘管威克瑞米辛赫否認此說法，但CID還是於6月將最初調查提交法院，最終於8月22日被捕，甚至他以健康問題申請保釋也被駁回，成為斯里蘭卡首位被捕的前總統。

