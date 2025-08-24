梅蘭妮亞不是獎盃嬌妻 而是川普身後的影響力人士

今年7月11日，鮮少露面的美國第一夫人梅蘭妮亞（右），在準備與老公川普總統（左）前往德州視察水患災情時，於白宮南草坪向媒體揮手致意。（路透）

〔編譯張沛元／綜合報導〕隨總統夫婿回鍋白宮再當美國第一夫人以來，梅蘭妮亞．川普總是神龍見首不見尾，迄今又已1個多月未現身白宮。但川普日前準備與俄羅斯總統普廷舉行尋求結束烏克蘭戰爭的「雙普會」時，低調的梅蘭妮亞也展開外交活動，透過貴為全球最強有力領導人的老公，轉交1封信給普廷。

「親愛的普丁總統」，她在信中寫道，「每個孩子心中都默默懷抱同樣的夢想，無論生於鄉野還是大城，他們都夢想能擁有愛、希望與遠離危險的安全。」

美國有線電視新聞網（CNN）引述知情與觀察者的話說，這封信凸顯梅蘭妮亞即便人不在華府，她依然是她老公二度入主白宮時的低調、但具有影響力的人士。

梅蘭妮亞在川普回鍋白宮後鮮少露面，她沒有陪老公去阿拉斯加安克拉治見普廷，反而讓老公幫她轉交信件；數日後，烏克蘭總統澤倫斯基與多名歐洲領導人連袂現身白宮時，也不見梅蘭妮亞的身影。

川普回鍋白宮已超過200天，但梅蘭妮亞僅公開露面19天，比她在川普第一任期同期露面40天，整整少了一半。

但知情人士透露，梅蘭妮亞其實與總統老公頻繁溝通，兩人經常傳簡訊或打電話，她也跟老公一樣關注新聞報導；而川普的自爆，則讓外界得以一窺第一伉儷的溝通方式。

今年7月，川普在白宮橢圓形辦公室會見北大西洋公約組織（NATO）祕書長呂特（Mark Rutte）時曾說，「我告訴第一夫人，『你知道嗎，我今天跟普廷通電話了，我們聊得挺好的。』她說，『真的假的？又有城市被攻擊了』」。

1名不具名知情人士說，很多人都低估川普伉儷的相處有多正常，像是川普會聆聽老婆的想法與徵求她的建議；而且梅蘭妮亞則只會在真的想做點什麼時才插手，「她真的很關心孩子。」

