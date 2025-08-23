波羅的海電子戰悄悄上演！GPS干擾暴增22倍 矛頭指向俄羅斯

在波羅的海的俄羅斯軍艦。（美聯社檔案照）

2025/08/23 23:35

〔編譯管淑平／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）東翼的波羅的海三國，正面臨日益升高的無線電與衛星訊號干擾，這三國政府指控俄羅斯，在其邊界附近部署用於電子戰的設備，影響全球衛星定位系統（GPS）與航空、海事通訊。

《彭博》23日報導，自從俄羅斯總統普廷2022年全面入侵烏克蘭以來，波海周邊的電子訊號干擾時有所聞，但是相關國家政府表示，這幾個月干擾明顯增加，愛沙尼亞主管機關指出，該國境內高達85%航班都遭遇干擾，而且刻意傳送「假座標欺騙」（spoofing）事件也迅速增加。立陶宛上月指控俄國一手策劃GPS干擾，過去一年來這類事件暴增22倍，並已擴及內陸與陸地通訊，手機的使用也受影響。

這些訊號干擾事件，不僅攸關民航安全，也牽動波海區域安全，該地區現已成北約與克里姆林宮對峙的熱點。波蘭官方智庫「東方研究中心」研究員塔羅欽茨基（Jacek Tarocinski）指出，「俄國正持續測試北約，測試我們的軍事和政治反應」，這是力圖離間、削弱聯盟凝聚力之一環。

波蘭飛航服務局（PANSA） 表示，訊號干擾在波蘭東北部、靠近立陶宛邊界區域尤其明顯，該區域包含「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki Gap），該地介於白俄羅斯和俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）之間，後者被普遍視為俄方電子戰的重心。

波海三國與芬蘭6月致函國際電信聯盟（ITU）通報無線電導航干擾加劇，7月初又與瑞典、波蘭，一起向國際民航組織（ICAO）表達對俄電子戰的擔憂。ICAO根據這些國家提供的數據做出結論，干擾源自俄羅斯，要求俄國30天內說明停止干擾措施，否則將視為潛在違反國際法。ITU理事會也要求俄國立即停止干擾。

立陶宛政府表示，俄羅斯在最近的ITU會議上「未否認」干擾活動，「但是以有必要保護國家基礎設施合理化其作為」。

