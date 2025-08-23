買房變惡夢！美女子交屋後過敏、狂長紅疹 真相讓她超崩潰

俄亥俄州一名女子搬入新家後，身體接連出現紅疹與皮膚過敏等症狀，經網友提醒與專業檢測後，才驚覺屋內潛藏嚴重的黴菌污染，示意圖。（情境照）

2025/08/23 22:28

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕買房本是人生的一大喜事，卻可能暗藏健康危機。美國俄亥俄州一名女子搬入新家後，身體接連出現紅疹與皮膚過敏等症狀，經網友提醒與專業檢測後，才驚覺屋內潛藏嚴重的黴菌污染。如今她不僅健康受影響，還背上高額的修繕費用。

《紐約郵報》報導，史密斯（Sara Smith）與丈夫在2024年5月搬入新家後，卻接連出現紅疹、皮膚過敏等症狀。她多次就醫卻遲遲找不到病因，只被告知是普通感冒或過敏。最終，她轉向TikTok求助，她的自拍畫面引發關注，網友留言指出，問題可能出在居住環境中的「黴菌」。

在網友的建議下，史密斯夫婦隨即聘請專業團隊與嗅黴犬檢測，發現屋內幾乎所有空間皆有水損與嚴重黴菌，臥室地毯底下更是黴菌重災區。她指出，雖然購屋前曾進行黴菌檢查，但當時僅發現地下室有少量霉斑，未察覺藏於天花板與牆壁絕緣層中的黴菌孢子。她質疑，前屋主恐曾以油漆遮掩受損處。長期暴露在黴菌環境中，不僅讓她受過敏困擾，更影響心理健康，導致焦慮、沮喪，生活幾乎崩潰。

除了健康受損，史密斯一家也面臨龐大的經濟壓力。她透露，全屋除黴與清潔費用高達1萬美元（約新台幣30萬元），但房屋保險不理賠黴菌相關損失，加上家具、家電、個人物品幾乎全數報廢，損失慘重。由於丈夫並未出現症狀仍正常上班，史密斯只好輪流借住在雙方父母家中。目前她已透過募資平台發起募款，希望籌得5000美元（約新台幣15萬元）以協助後續修復作業。

