李在明訪美 派特使團赴中國向習近平轉達親筆信

南韓總統李在明派遣特使團訪問中國，向習近平轉達親筆信，凸顯他高度重視韓中關係。（路透）

2025/08/23 21:00

〔中央社〕韓國總統李在明將訪問美國與總統川普會談，與此同時，李在明派遣特使團明天赴中國訪問，並向中國國家主席習近平轉達親筆信。韓媒報導稱，此舉意在凸顯他對韓中關係同樣高度重視。

韓聯社報導，李在明將於24日派遣特使團訪問中國，並向習近平轉達親筆信。有分析指出，李在明將於25日（當地時間）訪美舉行韓美元首會談的情況下，此舉意在凸顯他對韓中關係同樣高度重視。

韓國總統室發言人姜由楨22日舉行記者會並發布上述消息。她表示，特使團將於24日至27日訪中，與中國政府主要人士會晤，傳達李在明關於深化兩國友好關係的意願。特使團由前國會議長朴炳錫擔任團長，成員還包括執政黨共同民主黨議員金太年、朴釘，以及已故韓國前總統盧泰愚之子、東亞文化中心理事長盧載憲。

報導指出，特使團將於25日與中國外交部長王毅舉行會談，26日與中國全國人民代表大會常委會委員長趙樂際會晤。

姜由楨表示，特使團可能無法拜會習近平，因此將透過中方人士向習近平轉達李在明親筆信，內容包括構建造福兩國民生的雙邊關係等。

報導提到，政界普遍推測，李在明很可能在信中邀請習近平訪韓出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會。今年APEC峰會10月31日將在韓國慶州登場。

對此，中國外交部發言人毛寧昨天在例行記者會表示，中方歡迎樸炳錫作為李在明總統特使來中訪問，雙方正就具體事宜保持著溝通。

8月24日是中韓建交33週年紀念日。毛寧說，中韓是搬不走的近鄰。建交33年來，兩國關係全面快速發展的事實證明，一個健康穩定、持續深化的中韓關係，符合兩國人民根本利益，也有利於地區乃至世界和平穩定和發展繁榮。

她表示，中方願與韓方一道，堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，推動中韓戰略合作夥伴關係向更高水準邁進，為兩國人民帶來更多福祉。

報導指出，李在明23日上午抵達日本東京，開啟為期6天的日美訪問行程，當天與日本首相石破茂會面，雙方集中討論韓日合作等議題。

李在明今天從日本啟程前往美國，將於當地時間25日與川普（Donald Trump）舉行會談。

