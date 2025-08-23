為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    李在明訪美 派特使團赴中國向習近平轉達親筆信

    南韓總統李在明派遣特使團訪問中國，向習近平轉達親筆信，凸顯他高度重視韓中關係。（路透）

    南韓總統李在明派遣特使團訪問中國，向習近平轉達親筆信，凸顯他高度重視韓中關係。（路透）

    2025/08/23 21:00

    〔中央社〕韓國總統李在明將訪問美國與總統川普會談，與此同時，李在明派遣特使團明天赴中國訪問，並向中國國家主席習近平轉達親筆信。韓媒報導稱，此舉意在凸顯他對韓中關係同樣高度重視。

    韓聯社報導，李在明將於24日派遣特使團訪問中國，並向習近平轉達親筆信。有分析指出，李在明將於25日（當地時間）訪美舉行韓美元首會談的情況下，此舉意在凸顯他對韓中關係同樣高度重視。

    韓國總統室發言人姜由楨22日舉行記者會並發布上述消息。她表示，特使團將於24日至27日訪中，與中國政府主要人士會晤，傳達李在明關於深化兩國友好關係的意願。特使團由前國會議長朴炳錫擔任團長，成員還包括執政黨共同民主黨議員金太年、朴釘，以及已故韓國前總統盧泰愚之子、東亞文化中心理事長盧載憲。

    報導指出，特使團將於25日與中國外交部長王毅舉行會談，26日與中國全國人民代表大會常委會委員長趙樂際會晤。

    姜由楨表示，特使團可能無法拜會習近平，因此將透過中方人士向習近平轉達李在明親筆信，內容包括構建造福兩國民生的雙邊關係等。

    報導提到，政界普遍推測，李在明很可能在信中邀請習近平訪韓出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會。今年APEC峰會10月31日將在韓國慶州登場。

    對此，中國外交部發言人毛寧昨天在例行記者會表示，中方歡迎樸炳錫作為李在明總統特使來中訪問，雙方正就具體事宜保持著溝通。

    8月24日是中韓建交33週年紀念日。毛寧說，中韓是搬不走的近鄰。建交33年來，兩國關係全面快速發展的事實證明，一個健康穩定、持續深化的中韓關係，符合兩國人民根本利益，也有利於地區乃至世界和平穩定和發展繁榮。

    她表示，中方願與韓方一道，堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，推動中韓戰略合作夥伴關係向更高水準邁進，為兩國人民帶來更多福祉。

    報導指出，李在明23日上午抵達日本東京，開啟為期6天的日美訪問行程，當天與日本首相石破茂會面，雙方集中討論韓日合作等議題。

    李在明今天從日本啟程前往美國，將於當地時間25日與川普（Donald Trump）舉行會談。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播