    首頁　>　國際

    派兵維和爭議!義大利副總理批評馬克宏 法外交部抗議

    義大利副總理薩爾維尼（見圖）近日公然批評法國總統馬克宏，法國外交部召見義大利駐法大使表達抗議。（法新社）

    義大利副總理薩爾維尼（見圖）近日公然批評法國總統馬克宏，法國外交部召見義大利駐法大使表達抗議。（法新社）

    2025/08/23 21:17

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕法國外交消息人士今（23日）透露，由於近期義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）針對法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）發表了不恰當的言論，法國外交部昨（22日）因此召見義大利駐法大使表達抗議。

    《路透》報導，此事件的起因是馬克宏呼籲，歐洲各國在俄烏議和之後向烏克蘭派兵維和，而薩爾維尼在發表評論時，用了一句米蘭方言來批評馬克宏，那句方言的意思接近於「迷路」。

    薩爾維尼還對記者表示：「如果你想去你就去。戴上你的頭盔，穿上你的背心，帶上你的槍枝，去烏克蘭。」這句話是對馬克宏說的。

    薩爾維尼是義大利右翼聯盟政黨的領導人，目前在義大利政府中擔任交通部長與副總理，他已多次批評馬克宏，特別是在烏克蘭的議題上。

    法國外交人士說，薩爾維尼發表上述言詞之後，法國外交部在週五召見了義大利大使表達抗議，「大使被提醒，這些言論與我們兩國之間的信任氛圍及歷史關係背道而馳，也跟近來雙邊關係的發展大相逕庭，這些發展強烈凸顯了兩國之間的想法趨於一致，尤其是在堅定支持烏克蘭方面。」

