辣妹服務生沒了！Hooters餐廳禁「露屁股蛋」 改吸家庭客群拚翻身

Hooters以辣妹服務生聞名。（路透社）

2025/08/23 21:42

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名連鎖餐廳「Hooters」今年3月申請破產保護，而接手餐廳的律師說，未來將禁止女員工的制服「露屁股蛋」，希望藉此吸引家庭客光臨，意味著Hooters的辣妹店員可能要走入歷史。

《紐約郵報》報導，來自佛州、年約73歲的律師基弗（Neil Kiefer）正試圖拯救宣告破產的Hooters，他的計劃包括換掉過度暴露的制服，禁止女員工「露屁股蛋」。

請繼續往下閱讀...

據報導，基佛自1992年起就是Hooters創辦人的朋友，義氣爭取接手50家Hooters已關閉的分店。基佛說，計劃每間分店投入30萬美元（約新台幣910萬元）升級，也要求部分門市把比基尼式熱褲改回經典的橘色制服短褲，以吸引家庭客群。

Hooters今年3月聲請破產保護，原因包括多年來業績下滑、通膨壓力以及不斷增加的債務，而Hooters的市值，也從2009年高峰期的12億美元（約新台幣364億元），一路逐年走下坡。

儘管基佛認為，為了吸引目光而推出的緊身、短褲制服，其實拉低了品牌的形象，但Hooters目前的職缺仍要求服務生須維持迷人的髮型，以及良好的體態與形象。Hooters過去還曾因性騷擾、拒聘男性及非裔員工等歧視與指控，被告上法院，不過餐廳依舊維持全女性服務生的制度。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法