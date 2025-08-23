為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    辣妹服務生沒了！Hooters餐廳禁「露屁股蛋」 改吸家庭客群拚翻身

    Hooters以辣妹服務生聞名。（路透社）

    Hooters以辣妹服務生聞名。（路透社）

    2025/08/23 21:42

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國知名連鎖餐廳「Hooters」今年3月申請破產保護，而接手餐廳的律師說，未來將禁止女員工的制服「露屁股蛋」，希望藉此吸引家庭客光臨，意味著Hooters的辣妹店員可能要走入歷史。

    紐約郵報》報導，來自佛州、年約73歲的律師基弗（Neil Kiefer）正試圖拯救宣告破產的Hooters，他的計劃包括換掉過度暴露的制服，禁止女員工「露屁股蛋」。

    據報導，基佛自1992年起就是Hooters創辦人的朋友，義氣爭取接手50家Hooters已關閉的分店。基佛說，計劃每間分店投入30萬美元（約新台幣910萬元）升級，也要求部分門市把比基尼式熱褲改回經典的橘色制服短褲，以吸引家庭客群。

    Hooters今年3月聲請破產保護，原因包括多年來業績下滑、通膨壓力以及不斷增加的債務，而Hooters的市值，也從2009年高峰期的12億美元（約新台幣364億元），一路逐年走下坡。

    儘管基佛認為，為了吸引目光而推出的緊身、短褲制服，其實拉低了品牌的形象，但Hooters目前的職缺仍要求服務生須維持迷人的髮型，以及良好的體態與形象。Hooters過去還曾因性騷擾、拒聘男性及非裔員工等歧視與指控，被告上法院，不過餐廳依舊維持全女性服務生的制度。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播