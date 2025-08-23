南韓總統李在明訪日 讚石破茂像「親近的朋友」

李在明（左）23日在日本首相官邸與石破茂（右）會談。（彭博）

2025/08/23 19:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓總統李在明今天（23日）出訪日本，與日本首相石破茂舉行會談，並出席閉門晚宴，就日韓美安全保障合作、中國軍力擴張、北韓核武和飛彈威脅，以及戰略物資供應鏈、少子高齡化等不同議題進行磋商。

南韓總統李在明23日展開上任後首次出訪，先在日本停留2天，再訪問美國4天，立下日韓1965年建交以來，首次「先訪日、再訪美」創舉。

《韓聯社》及《路透》報導，李在明與石破茂會談時表示，當前全球貿易體系動蕩不穩，國際安全形勢複雜嚴峻，韓日兩國在價值、秩序、體制和理念上立場相近，比以往任何時候都更需要加強合作。

李在明強調，韓日兩國如同「同住一個院子的鄰居」，合作空間廣闊，但因距離過近，有時也會產生不必要摩擦，棘手問題應循序漸進解決，對於一時難以化解的難題，則要留出充分時間慎重思考，同時在可以推進的領域積極合作。

石破茂則表示，這是日韓邦交正常化60年來，南韓總統首次將日本當作上任後的首次出訪地。李在明回應稱，這代表南韓高度重視發展韓日關係。他還打趣道，這是兩人第2次見面，已覺得石破茂像十分親近的朋友。

李在明還表示，希望透過「穿梭外交」進一步深化雙方及兩國公務員之間的交流合作。他建議，若石破茂回訪南韓，希望能選擇在地方城市而非首爾舉行會晤。

