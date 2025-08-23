為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普警告全面接管華府 暗示下一步整頓這2處

    在華府街頭巡邏的國民兵。（法新社）

    

    2025/08/23 18:37

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普以打擊犯罪為由，派遣約2000國民兵進駐首都華盛頓哥倫比亞特區，他22日更進一步暗示，下一步將整頓芝加哥、紐約。

    《路透》、《彭博》報導，川普22日表示，「整頓」行動可能擴大到其他大型、民主黨治理的城市，「芝加哥一團糟，你們有一名無能的市長，十足無能，我們將整頓那裡，大概是下一個」；川普還說，「之後我們將協助紐約」。

    對此，芝加哥市長強生（Brandon Johnson）回應，白宮的做法將挑起社區與執法單位的緊張，並且削弱該市近來在打擊犯罪上取得的進展。芝加哥在新冠疫情後，暴力犯罪一度飆升，但是今年上半年，凶殺案件數已經減少到188起，降幅達32%，是超過10年的新低點。

    伊利諾州長普里茨克（J.B. Pritzker）上週就抨擊川普接管地方的做法，稱總統無權動用聯邦警力在芝加哥執法。前民主黨、現正以獨立身分競選連任的紐約市長亞當斯（Eric Adams）也反對，表示「我們自己來」。

    川普22日也警告華府市長鮑賽（Muriel Bowser）打擊犯罪再無成效，就可能完全由聯邦政府接管。同時，根據《美聯社》報導，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已經下令，執行打擊華府犯罪率的國民兵開始攜帶武器巡邏，五角大廈未說明這項新措施的更多細節，以及為何需要攜帶武器；赫格塞斯則在社群媒體發文稱這是「常識」。

