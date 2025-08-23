川普陰影籠罩！ 南韓總統李在明破例先訪日 聯手石破茂抗壓

南韓總統李在明（右）與夫人金惠景（左）23日自首爾啟程，展開其上任後的首次出訪，將先後訪問日本與美國。（歐新社）

2025/08/23 17:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》報導，在美國總統川普即將帶來的貿易與國防壓力陰影下，南韓總統李在明23日抵達東京，與日本首相石破茂舉行峰會。此行罕見地將日本置於傳統盟主美國之前，主要目的就是在與川普舉行關鍵峰會前，先與日方協調立場、鞏固陣線，聯手因應共同挑戰的意味極其濃厚。

李在明此行是其6月上任以來的首次出訪，破例先訪東京而非華府的安排，被日方官員視為高度重視日韓關係的善意信號。過去數十年，日韓關係常因歷史爭議而起伏不定，嚴重影響美日韓三邊協調。

為此次峰會的友好氛圍鋪路的，是日韓雙方近期一連串精心策劃的善意釋放。李在明在上週紀念韓國擺脫日本殖民統治的「光復節」演說中，呼籲兩國應克服歷史傷痛，發展未來導向的關係；他更在21日刊出的日本《讀賣新聞》專訪中做出重大承諾，表示將恪守過去日韓政府就徵用工與所謂「慰安婦」問題達成的協議，儘管他承認許多韓國民眾對此仍難以釋懷。

作為回應，日本首相石破茂也在同日的二戰投降紀念儀式上，恢復使用前首相安倍晉三於2013年刪除的「反省」一詞，並對戰爭表達「悔恨」。這一來一往的外交操作，為此次峰會奠定了和解的基調。

報導指出，對於黨內地位岌岌可危的石破茂而言，此次峰會的成功，有助於拉抬其聲望。而對李在明來說，由於石破茂已先行與川普會面並敲定關稅協議，此次「會前會」能讓他更充分地掌握情勢，為接下來的華府硬仗做足準備。除了因應美國壓力，兩國領導人也預計將討論北韓核武威脅與中國在區域內日增的獨斷行為等共同憂慮。

