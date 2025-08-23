中國悍拒說明「超級大使館」藍圖疑點被批傲慢 英國政府延後批准

中國駐英國新建大使館預定地皇家鑄幣廠舊址。（彭博檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕在英國引起龐大爭議的中國駐英國大使館新館興建案，由於中國拒絕充分說明先前提供的藍圖塗黑處，使其用途受到質疑，英國政府22日宣佈，原定批准期限延後到10月。

中國打算在「皇家鑄幣廠舊址」舊址興建規模龐大的新大使館，日前提供英國審查機關該使館設計藍圖，但是有許多區域被塗黑，引發各界質疑可能有祕密設施。英國副首相兼房屋、社區和地方政府事務大臣芮納（Angela Rayner）8月初要求中國，在兩週內說明塗黑部分和塗黑理由，或者提供完整藍圖。

代表中國政府處理這項興建案的顧問公司DP9表示，中方認為，提供完整藍圖「並不合適」，且中國追加提供的設計藍圖「足以呈現主要用途」。DP9致函英國政府說：「藍圖中未被塗黑的區域，呈現的細節已足以辨識建物主要用途，在此情況下，我們認為沒必要、也不適合再提供更詳細的內部規劃圖或細節。」

為此，房屋事務部回覆表示，需要更多時間評估中方的回應，因此是否批准該案，將從原本的9月9日，延後到10月21日公布。

這起「超級大使館」興建案，由於當地居民、國會議員以及在英國的香港民主運動人士的反對，過去3年來一直陷入僵局。英國和美國政界擔心該處新大使館可能被當做中國在英間諜活動的基地，均已警告倫敦當局，不要批准此案。

跨國政界組織「對華議會跨國聯盟」（IPAC）執行董事裴倫德（Luke de Pulford）22日表示，中方的說法「遠談不上令人滿意」，指中國的保證，就像說「相信我就對了」。他批評，中國斷然拒絕英國大臣的要求，「這是對芮納的羞辱，並且反映出北京的十足傲慢」。

中國駐英國大使館則對英方延後拍板決定，表示「嚴重關切」，強調東道國有「國際義務」支持外交設施之興建，呼籲英國「履行義務，儘快批准」。

