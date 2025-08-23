設計圖塗黑拒說明!是否准興建中國「超級大使館」英政府延後1個月宣布

抗議人士在英國倫敦皇家鑄幣廠前高舉標語牌，反對中國擬在此興建超級大使館。（路透）

2025/08/23 17:39

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國準備在倫敦新設大使館，針對大使館設計平面圖有些地方被塗黑劃掉，由於北京拒絕詳細解釋，英國政府22日將是否批准該建案的期限延至10月，屆時再決定是否允許中國興建這棟備受爭議的大使館。

中國僱用的規劃顧問公司DP9，在寫給英國政府的信中表示，其客戶（指中國政府）認為，提供完整的內部佈局規劃並不適當，遑論當英國政府詢問為何大使館平面圖上有好幾處被塗黑後，該公司已提供額外、詳細程度達令人可接受地步的圖紙…中方認為稍後補交的平面圖，已足以辨識內部規劃的主要用途，「在這種情況下，我們認為，既無必要也不適合提供更多的詳盡內部設計規劃或細節。」

對此，英國政府住房部表示，該部需要更多時間考慮回覆，因此將在10月21日、而非原定的9月9日以前，再就是否批准中國在倫敦蓋新大使館建案，做出定奪。

對中鷹派、始終反對中國在倫敦蓋超級大使館的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）執行董事裴倫德（Luke de Pulford）直言，中方針對設計圖上有些地方被馬賽克的解釋實在難以令人滿意，形同拿不出實證但卻硬要對方「信我啊，哥們」。

中國在2018年購入鄰近倫敦塔的英國皇家鑄幣廠舊址所在街區，打算在此興建1座占地70萬平方英尺的中國大使館；一旦落成，該大使館將是中國在歐洲最大的大使館，甚至比中國駐美國華府的大使館還要大。

2022年底，該大使館的興建申請，遭其所在的東倫敦「塔村」（Tower Hamlets）行政區的區議會否決；但隨著與中國關係不佳的英國保守黨政府敗選，北京當局捲土重來再次申請，被視為藉此測試新上台的工黨政府的反應。今年2月，美國總統川普在白宮會晤英國首相施凱爾（Keir Starmer）時，據稱曾敦促施凱爾拒絕中國興建超級大使館。

該建案遭當地居民、英國國會議員與旅英的香港民運人士反對，理由包括該大使館可能成為恐攻目標或祕密警察站、監視設備數量大增有礙隱私、電話和網路恐遭監聽大使館，招致抗議活動影響周邊區域、拉低附近不動產市值等。

