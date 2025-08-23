川普安了！ 已故富豪淫魔皮條客艾普斯坦女友稱「沒有恩客名單」

拍攝日期不詳的審判證據照片顯示，已故富豪淫魔艾普斯坦（左）與同夥兼名媛女友麥克斯威爾（右）在1棟木屋前合影。（法新社檔案照）

2025/08/23 16:19

〔編譯張沛元／綜合報導〕為政商名流提供未成年人性服務的美國已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的女友兼同夥、英國前社交名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）日前告訴美國政府，備受熱議的所謂艾普斯坦「客戶名單」，根本不存在；此外，她也幫美國總統川普洗白，宣稱不曾看過川普出現在不當場合或有不當之舉。

地產大亨出身的川普與前金融家艾普斯坦關係密切，艾普斯坦稍後因仲介未成年人賣淫等罪名被關，最後莫名其妙死在獄中，官方說法是自殺，但滅口陰謀論四起，因為接受艾普斯坦提供未成年人性服務的對象，據信多為政要名流。

請繼續往下閱讀...

川普去年競選回鍋白宮時，曾質疑民主黨政府隱匿艾案真相，但上台後卻遲遲未公布所謂的客戶名單，引發川粉失望與不滿；更糟的是，川普在與前麻吉、全球首富馬斯克鬧翻後，竟遭馬斯克爆料，稱川普名列艾普斯坦的客戶名單。

麥克斯威爾上月接受美國司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）訪談，相關紀錄22日公布。根據多達300頁的紀錄，麥克斯威爾在訪談中說，她從未目睹川普以任何方式出現在任何不當場合，「（美國）總統（川普）從未對任何人有不當舉動。」

麥克斯威爾說，她與川普共處時，「他（川普）都是十足的紳士」......川艾2人在社交場合上看似友好，但她不認為這兩人是密友。在被問到艾普斯坦是否有1份「客戶名單」時，麥克斯威爾說，「據我所知，沒有名單」。

麥克斯威爾也幫據稱是艾普斯坦恩客的美國民主黨籍前總統柯林頓與英國安德魯王子洗白，指稱沒看過柯林頓有任何不當行為，以及直呼外傳安德魯在她家中與未成年女性發生性行為是「扯到難以置信」，還否認介紹安德魯與艾普斯坦認識。安德魯是已故前英女王伊莉莎白二世次子，現任英王查爾斯三世胞弟。

現年63歲、因性交易罪被判刑20年的麥克斯威爾，刻正在美國服刑，並已向美國最高法院請願尋求翻案，她的律師稱「歡迎」川普赦免麥克斯威爾。但白宮堅稱「並未」就麥案給予或討論赦免。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法