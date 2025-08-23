為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    國外點酒「不加冰」帳單竟被多收費！內行人揭收費真相

    近日一名網友在社群平台分享餐廳帳單，並表示自己因點威士忌時要求「不加冰」，竟被額外收取1.5美元費用。（擷取自Reddit）

    近日一名網友在社群平台分享餐廳帳單，並表示自己因點威士忌時要求「不加冰」，竟被額外收取1.5美元費用。（擷取自Reddit）

    2025/08/23 17:05

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日一名網友在社群平台分享餐廳帳單，並表示自己因點威士忌時要求「不加冰」，竟被額外收取1.5美元費用，讓他相當驚訝。文章一出引發網友熱烈討論，也引出內行網友現身，解釋原因。

    原PO網友今日在網路論壇Reddit發文，並附上帳單，可見該網友點了一杯麥卡倫12年威士忌，價格為25.5美元，另外還加上「Neat」1.5美元，總計27美元。讓PO困惑，「不要冰塊，怎麼還要加錢？」

    文章一出引發熱議，不到一天就有超過3.2萬讚以及近6000則留言。對此，一位自稱擁有20年調酒師資歷的網友留言解釋，「Neat」並非單純不要冰，而是專業酒吧術語，代表純飲，且通常會給更多酒量。他說，「如果點 shot，是1盎司，約7美元；加可樂等調酒，會給1.5盎司，約10美元；如果說要 neat（純飲）或 on the rocks（加冰），通常會倒2盎司，反而賣到12美元以上。」

    這位調酒師強調，美國酒吧普遍遵循「shot 最便宜，調酒次之，neat 最貴」的原則，因為份量差異。「有人誤以為 neat 是少給冰，其實是給更多威士忌。」

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播