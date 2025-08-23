國外點酒「不加冰」帳單竟被多收費！內行人揭收費真相

近日一名網友在社群平台分享餐廳帳單，並表示自己因點威士忌時要求「不加冰」，竟被額外收取1.5美元費用。（擷取自Reddit）

2025/08/23 17:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日一名網友在社群平台分享餐廳帳單，並表示自己因點威士忌時要求「不加冰」，竟被額外收取1.5美元費用，讓他相當驚訝。文章一出引發網友熱烈討論，也引出內行網友現身，解釋原因。

原PO網友今日在網路論壇Reddit發文，並附上帳單，可見該網友點了一杯麥卡倫12年威士忌，價格為25.5美元，另外還加上「Neat」1.5美元，總計27美元。讓PO困惑，「不要冰塊，怎麼還要加錢？」

請繼續往下閱讀...

文章一出引發熱議，不到一天就有超過3.2萬讚以及近6000則留言。對此，一位自稱擁有20年調酒師資歷的網友留言解釋，「Neat」並非單純不要冰，而是專業酒吧術語，代表純飲，且通常會給更多酒量。他說，「如果點 shot，是1盎司，約7美元；加可樂等調酒，會給1.5盎司，約10美元；如果說要 neat（純飲）或 on the rocks（加冰），通常會倒2盎司，反而賣到12美元以上。」

這位調酒師強調，美國酒吧普遍遵循「shot 最便宜，調酒次之，neat 最貴」的原則，因為份量差異。「有人誤以為 neat 是少給冰，其實是給更多威士忌。」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法