    國際

    對同窗霸凌、發死亡威脅! 新加坡涉案9歲男童遭鞭刑懲處

    鞭刑示意圖。（美聯社）

    鞭刑示意圖。（美聯社）

    2025/08/23 17:48

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新加坡日前爆出一起引發社會撻伐的校園霸凌案，一名就讀小學3年級的女童，長期被同班的3名男同學惡意對待，還有一人對她及其家人發出死亡威脅。隨著輿論延燒，星國教育部表示，已對涉案的9歲男童處以鞭刑，掀外界熱議。

    綜合外媒報導，位於新加坡盛港（Sengkang）的「康林小學」（Green Primary School），近日爆出校園霸凌事件，一名小學三年級女童長期遭同班的3名男同學言語霸凌，女童家長更在今年7月向校方反映，接到數通騷擾電話、死亡威脅。經調查，3名男童從長輩手機得知女童家長的電話，輪流打電話騷擾，其中一人甚至威脅女童及其家人的生命安全。

    女童家屬後續針對死亡威脅報警，對女童及其家屬死亡威脅的男童心生不滿，本月霸凌行為變本加厲，打傷了女童。女童家長忍無可忍，在網上曝光此事，引爆輿論怒火。校方稱馬上對涉案的3名男學生祭出停課處份，並強調「學校將繼續與這些9歲孩子的家長合作，讓他們從自己的行為中吸取教訓。」

    新加坡教育部本月20日公布這樁霸凌案處理結果，表示和當事男童溝通後，已於12日對該生執行鞭刑，「對於每起霸凌通報，學校都及時處理，採取紀律行動，包括必要時鞭罰。同時努力修復涉案學生間的友誼，幫助他們學習成長。」

    至於受害女童的家長決定不讓女兒轉學，星國教育部宣稱「家長同意與學校合作，讓孩子在加強版安全計劃到位的情況下返回原校，不再要求轉學。」

