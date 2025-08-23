防外國人炒房 南韓新規買入後須實際居住2年

南韓首爾大型高樓公寓愈蓋愈多，但高房價問題成為當地人心中的痛。（路透）

2025/08/23 15:54

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓《中央日報》22日報導，南韓國土交通部宣布，將指定「外籍人士土地交易許可區域」，規定今後購房不用於實際居住的外籍人士，將不得在首爾及京畿道、仁川等主要地區購置房產，預計可減少想「賺價差」的投機性交易。

外籍人士、外國法人及外國政府若要在上述區域購房，須事先取得市長、郡守或區廳長的許可，並在獲准之日起4個月內入住，且實際居住時長不得少於2年。換言之，外籍人士不得透過收取全租的「差價投資」方式買房。如有違反，將處以相當於房產購置價值10％以內的遲延履行金，必要時合約可被宣告無效。

根據新規定，適用外籍人士土地交易許可制度的區域包括首爾全境；除了楊州、利川、議政府、東豆川、楊坪、驪州、加平、漣川以外的23個京畿道市郡；以及除了東區、江華、甕津以外的7個仁川自治區等。該措施將從本月26日起施行，有效期1年，今後將視市場情況決定是否延長。

此前，南韓政府即曾因安全原因對部分地區的外籍人士土地交易加以限制，但以穩定房地產市場為目的實施管制尚屬首次。

若部分購房資金來自海外，簽約前須獲得批准，並提交資金籌措計畫書及相關證明資料。若透過海外借貸或匯款籌資，還須註明境外金融機構名稱、金額及在韓滯留簽證類型等訊息。

目前，首爾市已將江南3區（瑞草區、江南區、松坡區）及龍山區劃定為不分內外籍人士的土地交易許可區域，但交易對象僅限公寓買賣。本次針對外籍人士的土地交易許可措施將聯排住宅、多戶住宅及獨棟住宅一併納入管制範圍，被歸類為商用設施的辦公型公寓則不適用該規定。

