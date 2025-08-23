為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    防外國人炒房 南韓新規買入後須實際居住2年

    南韓首爾大型高樓公寓愈蓋愈多，但高房價問題成為當地人心中的痛。（路透）

    南韓首爾大型高樓公寓愈蓋愈多，但高房價問題成為當地人心中的痛。（路透）

    2025/08/23 15:54

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓《中央日報》22日報導，南韓國土交通部宣布，將指定「外籍人士土地交易許可區域」，規定今後購房不用於實際居住的外籍人士，將不得在首爾及京畿道、仁川等主要地區購置房產，預計可減少想「賺價差」的投機性交易。

    外籍人士、外國法人及外國政府若要在上述區域購房，須事先取得市長、郡守或區廳長的許可，並在獲准之日起4個月內入住，且實際居住時長不得少於2年。換言之，外籍人士不得透過收取全租的「差價投資」方式買房。如有違反，將處以相當於房產購置價值10％以內的遲延履行金，必要時合約可被宣告無效。

    根據新規定，適用外籍人士土地交易許可制度的區域包括首爾全境；除了楊州、利川、議政府、東豆川、楊坪、驪州、加平、漣川以外的23個京畿道市郡；以及除了東區、江華、甕津以外的7個仁川自治區等。該措施將從本月26日起施行，有效期1年，今後將視市場情況決定是否延長。

    此前，南韓政府即曾因安全原因對部分地區的外籍人士土地交易加以限制，但以穩定房地產市場為目的實施管制尚屬首次。

    若部分購房資金來自海外，簽約前須獲得批准，並提交資金籌措計畫書及相關證明資料。若透過海外借貸或匯款籌資，還須註明境外金融機構名稱、金額及在韓滯留簽證類型等訊息。

    目前，首爾市已將江南3區（瑞草區、江南區、松坡區）及龍山區劃定為不分內外籍人士的土地交易許可區域，但交易對象僅限公寓買賣。本次針對外籍人士的土地交易許可措施將聯排住宅、多戶住宅及獨棟住宅一併納入管制範圍，被歸類為商用設施的辦公型公寓則不適用該規定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播