川普祭「傑利蠑螈」武器！ 德州共和黨強劃選區點燃戰火

圖為德州副州長派崔克（Dan Patrick）在州議會發言。正是在這場會議中，共和黨最終強行通過了極具爭議的國會選區重劃地圖，結束了長達數週的政治攻防。（美聯社）

2025/08/23 15:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》報導，歷經數週的激烈政治對峙與議員大逃亡後，美國德州的選區重劃之戰終於迎來攤牌結局。在總統川普強力推動下，由共和黨主導的州議會，於週六（23日）凌晨強行通過一份極具爭議的國會選區重劃地圖，意圖藉「傑利蠑螈」（Gerrymandering）手段，鞏固共和黨在2026年期中選舉的國會席次。

這場表決，是民主黨長達數週焦土抗爭的最終潰敗。為了阻擋法案，民主黨議員七月底上演史無前例的「逃亡杯葛」，數十名議員集體搭機逃離德州，前往華府等地，導致州議會因未達法定開會人數而被迫停擺。對此，共和黨籍州長艾伯特（Greg Abbott）震怒，下令執法部門追蹤、逮捕所有「拋棄職責」的民主黨議員，並將他們帶回議事廳。

請繼續往下閱讀...

在最終表決前，返回議會的民主黨團領袖、州參議員阿爾瓦拉多（Carol Alvarado）原計畫發動冗長辯論，進行最後一搏。然而，共和黨以她試圖利用冗長辯論進行政治募款、違反議事規則為由，強勢剝奪其發言機會，最終成功輾壓過關。民主黨參議員埃克哈特（Sarah Eckhardt）痛批此舉暴露了共和黨人的偽善，一面竊取選票，一面讓人民噤聲。」

德州的赤裸操作，引發民主黨執政的加州「以牙還牙」強力反制。加州州長紐森（Gavin Newsom）21日火速簽署法案，將舉行特別選舉，交由選民公投一張同樣有利於民主黨的選區地圖。紐森直言：「這是對德州攻擊我們民主行徑的回應。」

這場美東、美西兩大州的「選區戰爭」，是兩黨為鎖定2026年期中選舉權力而公開進行政治動員的最激烈升級。加州共和黨領袖蓋拉格（James Gallagher）警告，紐森州長「以火攻火」的策略極其危險，反問道：「以火攻火的結果是什麼？最終只會玉石俱焚。」

新聞辭典：傑利蠑螈（Gerrymandering）

「傑利蠑螈」一詞源自1812年麻州民主黨籍州長傑利（Elbridge Gerry），他將麻州某選區劃分成狀似蠑螈（salamander）的怪異形狀，以確保本黨優勢。此後，該詞便被用來形容政黨為了自身利益，透過不規則、不公平的方式劃分選區，將對手選票集中在少數選區，或將自身支持者分散在多個選區以贏得更多席次的做法。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法