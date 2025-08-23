為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    德女教師連請病假16年拒健檢 爽領3562萬全薪

    德國一名女教師連請病假16年，但拒絕提供健康檢查證明，期間全薪照領，引發外界痛批。示意圖。（路透）

    德國一名女教師連請病假16年，但拒絕提供健康檢查證明，期間全薪照領，引發外界痛批。示意圖。（路透）

    2025/08/23 15:40

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《電訊報》（The Telegraph）22日報導，德國一名領取全薪的教師，在連續請病假16年後，被雇主要求提出生病證明，但她不僅拒絕提供，還反過來控告雇主。據估算，在她請病假16年間薪水照領，約領取100萬歐元（約3562萬台幣）薪水。

    據報導，由於德國隱私法規定，這位教師的身份尚未公開。2009年，她首次因精神健康問題請病假，在接下來的16年裡多次延長病假時間，同時領取北萊茵－西發利亞（North Rhine-Westphalia）邦教育部的全額薪資。

    州政府開始質疑她長期缺勤的行為，並要求她接受健康檢查。然而，根據提交給北萊茵－西發利亞邦高等行政法院的法庭文件，這位教師拒絕雇主請求，並對雇主提起法律訴訟，稱該要求不合理。

    法官駁回上訴，稱該教師若希望繼續休病假，就必須同意接受健檢，以確認其健康狀況。她還必須支付2500歐元（約8.9萬台幣）的訴訟費。

    這起極不尋常的案件，是因該教師對雇主提起訴訟才被公開，進一步激怒北萊茵－西發利亞邦教師工會。

    擁有3萬名會員的北萊茵－西發利亞邦教師工會主席巴爾奇（Andreas Bartsch）怒斥：「這種行為是對我們同僚的打臉。在我整個職業生涯中，從未經歷過這樣的事情，這完全是惡劣的行為。」

    巴爾奇表示，該教師行為尤其惡劣，因為根據德國勞動法，她持續請假不上班，所屬學校就無法聘請替代教師，導致其他同事必須承擔她的工作量。

    德國許多邦的教師被歸類為「公務員」，享有豐厚的福利待遇，包括在病假期間無限期領取全額工資的權利。據了解，北萊茵－西發利亞邦的教師月薪高達6174歐元（約22萬台幣），這意味著該教師在病假期間的年收入約為7.2萬歐元（約256萬台幣）。

    據粗略估計，在她從2009年開始的整個病假期間，她總共從國家領取100萬歐元（約3562萬台幣）薪水。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播