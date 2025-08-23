德女教師連請病假16年拒健檢 爽領3562萬全薪

德國一名女教師連請病假16年，但拒絕提供健康檢查證明，期間全薪照領，引發外界痛批。示意圖。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《電訊報》（The Telegraph）22日報導，德國一名領取全薪的教師，在連續請病假16年後，被雇主要求提出生病證明，但她不僅拒絕提供，還反過來控告雇主。據估算，在她請病假16年間薪水照領，約領取100萬歐元（約3562萬台幣）薪水。

據報導，由於德國隱私法規定，這位教師的身份尚未公開。2009年，她首次因精神健康問題請病假，在接下來的16年裡多次延長病假時間，同時領取北萊茵－西發利亞（North Rhine-Westphalia）邦教育部的全額薪資。

州政府開始質疑她長期缺勤的行為，並要求她接受健康檢查。然而，根據提交給北萊茵－西發利亞邦高等行政法院的法庭文件，這位教師拒絕雇主請求，並對雇主提起法律訴訟，稱該要求不合理。

法官駁回上訴，稱該教師若希望繼續休病假，就必須同意接受健檢，以確認其健康狀況。她還必須支付2500歐元（約8.9萬台幣）的訴訟費。

這起極不尋常的案件，是因該教師對雇主提起訴訟才被公開，進一步激怒北萊茵－西發利亞邦教師工會。

擁有3萬名會員的北萊茵－西發利亞邦教師工會主席巴爾奇（Andreas Bartsch）怒斥：「這種行為是對我們同僚的打臉。在我整個職業生涯中，從未經歷過這樣的事情，這完全是惡劣的行為。」

巴爾奇表示，該教師行為尤其惡劣，因為根據德國勞動法，她持續請假不上班，所屬學校就無法聘請替代教師，導致其他同事必須承擔她的工作量。

德國許多邦的教師被歸類為「公務員」，享有豐厚的福利待遇，包括在病假期間無限期領取全額工資的權利。據了解，北萊茵－西發利亞邦的教師月薪高達6174歐元（約22萬台幣），這意味著該教師在病假期間的年收入約為7.2萬歐元（約256萬台幣）。

據粗略估計，在她從2009年開始的整個病假期間，她總共從國家領取100萬歐元（約3562萬台幣）薪水。

