    首頁　>　國際

    每年製造快300萬公斤垃圾！美大學生發起「免費市集」讓廢棄物重生

    新學院與紐約大學紛紛發起二手物資回收與共享行動，賦予被遺棄的物品第二次生命。示意圖，非當事照。（美聯社）

    2025/08/23 19:29

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕每年學期結束，大量生活用品遭學生丟棄，造成驚人的資源浪費。對此，新學院與紐約大學紛紛發起二手物資回收與共享行動，透過免費市集與交換商店的形式，將被遺棄的生活用品重新分配，賦予物品第二次生命。

    紐約郵報》報導，紐約新學院一名大四學生休斯（Shannon Hughes）因修習一門名為「廢棄物不正義」的課程，開始關注資源分配不均與廢棄物處理問題。她發現每逢學期結束，都有大量的生活用品被丟棄，於是決定號召同學走訪各宿舍回收物資，並於開學前舉辦「免費特賣會」，供全校師生自由取用。

    與新學院理念相呼應，鄰近的紐約大學也啟動「交換商店」計畫，三個校內單位及學生志工合作，在一處閒置的雜貨店內設立二手物資市集。經過學生清掃與整修後，商店陳列超過5000件物品。活動負責人之一柯布雷加德（Kate Koblegarde）指出，活動也獲得社區居民熱情支持，一位當地老闆甚至主動捐出結束營業的復古家具與衣物。

    根據非營利組織「地球援助」（Planet Aid）統計，一名大學生每年平均產生約290公斤的垃圾。以新學院約1萬名學生推估，光一年就可能製造近300萬公斤的廢棄物。面對龐大的垃圾，休斯表示，推動資源共享與物品再利用刻不容緩。她強調，「只要從宿舍生活開始改變，讓重複使用成為日常，就能大幅減少對環境的傷害」。

