    國際

    俄外長稱沒有「澤普會」 川普感到沮喪

    《美聯社》指出，川普本來吹噓促成烏俄總統會談，但在俄國外長拉夫羅夫出面否認後，他感到沮喪。（美聯社）

    2025/08/23 15:07

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普日前高興宣布他推動莫斯科和基輔走向和平的努力取得突破，並宣布他已開始安排俄羅斯總統普廷和烏克蘭總統澤倫斯基直接會談，但俄國外交部長拉夫羅夫22日明確表示，除非基輔同意莫斯科長期以來提出的結束衝突的要求，否則兩人不會見面。據稱，自認在烏俄談判上取得進展的川普對此「深感沮喪」。

    《美聯社》23日報導，俄國外長拉夫羅夫打臉「澤普會」對川普來說是一個沉重的挫折，他此前一直宣稱，他的外交攻勢為達成烏俄和平協議、以結束衝突創造無可爭辯的勢頭。川普22日又放話，如果普廷和澤倫斯基無法直接會談，他預計將在2週內決定下一步，並提出對俄國實施新制裁或關稅的可能性。川普此前就曾提出這項威脅，但並未付諸行動。

    川普18日在結束與澤倫斯基和歐洲領袖的白宮會談，並與普廷通電話後不久，就宣布開始安排普廷與澤倫斯基的會談。歐洲領袖對川普在白宮會談上含糊地承諾支持歐洲對戰後烏克蘭的安全保障也表示歡迎，川普似乎緩解了歐洲近日的焦慮，包括順著莫斯科的意，讓基輔交出烏國東部頓巴斯地區。

    在川普宣布直接「澤普會」計畫，並可能隨後進行美烏俄三方會談後，歐洲領袖甚至謹慎樂觀地認為，川普正在取得進展。但最近幾天，隨著俄國官員對談判桌上新提出的方案提出異議，人們對普廷是否致力於川普的和平努力的不確定性加劇。

    俄國外長拉夫羅夫表示，普廷準備與澤倫斯基會面討論和平條款，但前提是高階官員先解決關鍵問題。由於雙方分歧仍然很大，這可能需要一段漫長的談判過程，「目前沒有安排（烏俄總統）會談」。

