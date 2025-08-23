為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    內蒙自治區主席王莉霞落馬 傳為習近平「情婦」非單純貪腐

    中國內蒙古自治區政府主席王莉霞涉嫌嚴重違紀違法，日前被中央紀委監委宣布接受審查與調查。 （ 翻攝自 X @蔡慎坤）

    中國內蒙古自治區政府主席王莉霞涉嫌嚴重違紀違法，日前被中央紀委監委宣布接受審查與調查。 （ 翻攝自 X @蔡慎坤）

    2025/08/23 15:00

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據海外媒體綜合報導，中共政壇爆發一場指向最高層的政治大地震。內蒙古自治區主席王莉霞於22日遭中紀委以「涉嫌嚴重違紀違法」為由無預警拿下，不僅其家族親信組成的「霞黨」瞬間覆滅，更引爆外界對其傳聞為中國國家主席習近平情婦身份的揣測，咸認此案絕非單純貪腐，而是一場劍指習近平、動搖「習家軍」的權鬥風暴。

    王莉霞的落馬，由流亡歐洲的內蒙古前官員杜文提前數日精準預告。杜文進一步爆料，王莉霞不僅生活豪奢，被冠上「換裝女王」稱號，據稱一年治裝費高達一億人民幣，她更被指是中共政治局常委趙樂際與前內蒙書記石泰峰的「公用情婦」。然而，更震撼的指控是，她也被外界視為習近平的親信與情婦，隨著黨內權鬥加劇，反而成為政治對手向習近平施壓的突破口。

    據杜文分析，王莉霞垮台的直接導火線，是她涉嫌下令瞞報2023年阿拉善煤礦的特大坍塌事故。該事故據傳造成超過126名工人慘遭活埋，但王莉霞卻指示下屬、內蒙應急管理廳長常志剛僅上報35人死亡。隨著百餘名死者家屬持續在北京上訪，中南海高層震怒，常志剛先行落馬後，最終將王莉霞供出。

    杜文透露，在遭調查前，王莉霞曾緊急向趙樂際求援，趙樂際雖以考察名義赴內蒙，卻僅停留兩天便匆匆返回北京，顯然無力或無意插手。在王莉霞被帶走後，其丈夫、兒子、兄妹、侄子等親屬，以及內蒙發改委主任龔明珠等數十名廳局級親信幹部，皆應聲落馬，骨牌效應持續擴大。

    時事評論員蔡慎坤指出，習近平時代已徹底改變遊戲規則，過去對少數民族官員相對寬容的潛規則不復存在，政治忠誠凌駕一切。杜文更直言，「抓王莉霞其實劍指習近平」，認為這是反習勢力在二十一大前，削弱習近平企圖穩坐「太上皇」地位的關鍵一擊，並預料內蒙古官場的政治清洗「不會留活口」。

