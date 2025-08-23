為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    扯！美國女子因白人身分被迫從大學辭職 獲賠800萬元

    美國女子在威斯康辛大學歐克萊爾分校負責DEI事務，因白人身分遭受敵意被迫辭職。圖為歐克萊爾分校校區。（圖擷自University of Wisconsin-Eau Claire臉書）

    美國女子在威斯康辛大學歐克萊爾分校負責DEI事務，因白人身分遭受敵意被迫辭職。圖為歐克萊爾分校校區。（圖擷自University of Wisconsin-Eau Claire臉書）

    2025/08/23 15:03

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕離譜！美國女子霍夫曼（Rochelle Hoffman），在負責威斯康辛大學歐克萊爾分校（University of Wisconsin–Eau Claire）的DEI（多元、平等和包容）事務後，因白人身分遭受敵意最終被迫辭職，她提告學校涉嫌歧視後，如今獲賠26.5萬美元（約新台幣804萬元）。

    《福斯新聞》報導，霍夫曼在晉升為威斯康辛大學歐克萊爾分校DEI辦公室臨時主任後，被學生質疑白人女性不適合擔任為有色人種服務的職位，使得霍夫曼就職8個月後不得不辭職，並於2023年12月將學校告上法院。

    霍夫曼如今獲得校方和解後，指稱自己10多年來一直在K-12（幼稚園到高中）和高等教育體系裡為弱勢學生服務，儘管她因為白人女性身分在DEI職位上面臨非法歧視，但她始終相信高品質的教育對學生至關重要，她認為人們應該要走上艱難卻正確的道路，而非選擇錯誤卻容易的平坦大道。

