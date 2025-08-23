侵害新聞自由又一例！ 香港拒續發《彭博》記者簽證

香港政府繼去年拒絕《美聯社》攝影記者簽證延期後，今年再次拒續發《彭博》駐港記者簽證，引起新聞環境惡化質疑。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《法新社》23日報導，《彭博》新聞社駐香港記者威爾金斯（Rebecca Choong Wilkins）透露，她已被香港政府拒絕續發工作簽證，必須離開駐紮6年的香港，但原因不明。外界憂心，這是北京收緊對港管治權後，新聞自由遭侵蝕的又一案例。

據報導，「香港外國記者會」（FCC）透露，港府拒絕續發《彭博》負責報導亞洲政治和經濟新聞的駐港記者威爾金斯工作簽證。她在社群平台證實相關消息，稱「在香港報導6年，現在懷著8個月身孕，我非常難過要離開我的同事、朋友和我稱之為家的地方」。

《彭博》發言人表示，無法評論威爾金斯的具體情況，但《彭博》全力支持她，並將繼續透過適當的途徑努力解決此事。香港入境事務處拒絕就「個案」置評，並補充說該處「根據法律和政策處理每一起入境案件」。

「香港外國記者會」22日表示，對該事件「深感關切」，並直言「這項決定及欠缺解釋，加劇人們對香港新聞自由受到侵蝕的普遍擔憂」。

據報導，港府去年也在未說明任何理由的情況下，拒絕《美聯社》攝影記者德爾莫特（ Louise Delmotte）的簽證延期申請。「無國界記者」（Reporters Without Borders，RSF）的代表也於2024年4月被拒絕入境香港，旁聽民主派媒體大亨黎智英的審判。

總部設於美國紐約的非營利組織「保護記者委員會」表示，鑑於這類事件日益增多，我們呼籲香港當局解釋任何拒絕工作簽證和進入香港的原因，並在決策過程中建立透明的機制。

