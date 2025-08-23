為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    侵害新聞自由又一例！ 香港拒續發《彭博》記者簽證

    香港政府繼去年拒絕《美聯社》攝影記者簽證延期後，今年再次拒續發《彭博》駐港記者簽證，引起新聞環境惡化質疑。（法新社）

    香港政府繼去年拒絕《美聯社》攝影記者簽證延期後，今年再次拒續發《彭博》駐港記者簽證，引起新聞環境惡化質疑。（法新社）

    2025/08/23 14:31

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《法新社》23日報導，《彭博》新聞社駐香港記者威爾金斯（Rebecca Choong Wilkins）透露，她已被香港政府拒絕續發工作簽證，必須離開駐紮6年的香港，但原因不明。外界憂心，這是北京收緊對港管治權後，新聞自由遭侵蝕的又一案例。

    據報導，「香港外國記者會」（FCC）透露，港府拒絕續發《彭博》負責報導亞洲政治和經濟新聞的駐港記者威爾金斯工作簽證。她在社群平台證實相關消息，稱「在香港報導6年，現在懷著8個月身孕，我非常難過要離開我的同事、朋友和我稱之為家的地方」。

    《彭博》發言人表示，無法評論威爾金斯的具體情況，但《彭博》全力支持她，並將繼續透過適當的途徑努力解決此事。香港入境事務處拒絕就「個案」置評，並補充說該處「根據法律和政策處理每一起入境案件」。

    「香港外國記者會」22日表示，對該事件「深感關切」，並直言「這項決定及欠缺解釋，加劇人們對香港新聞自由受到侵蝕的普遍擔憂」。

    據報導，港府去年也在未說明任何理由的情況下，拒絕《美聯社》攝影記者德爾莫特（ Louise Delmotte）的簽證延期申請。「無國界記者」（Reporters Without Borders，RSF）的代表也於2024年4月被拒絕入境香港，旁聽民主派媒體大亨黎智英的審判。

    總部設於美國紐約的非營利組織「保護記者委員會」表示，鑑於這類事件日益增多，我們呼籲香港當局解釋任何拒絕工作簽證和進入香港的原因，並在決策過程中建立透明的機制。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播