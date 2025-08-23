川普出手了！FBI「踹門」抄家前國安顧問波頓 罪名曝光

美國前國安顧問波頓22日在其住家遭FBI就刑事案件進行搜索後，返抵家門時向媒體揮手致意。（美聯社）

2025/08/23 14:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》報導，美國總統川普重返白宮後，一場外界擔憂已久的政治清算大戲疑似登場。聯邦調查局（FBI）22日大動作突襲搜索了川普首任總統期間的國安顧問、後來反目成仇的頭號政敵之一，波頓（John Bolton）位於馬里蘭州的住家與其在華府的辦公室。

一名知情人士透露，此次搜索是針對波頓可能不當處理機密資訊的刑事調查一環。波頓目前並未被捕，也未被起訴任何罪名。然而，這次行動被視為川普政府對其政敵採取的最大規模公開執法動作，再度引爆外界對於川普將司法部「武器化」、用以打壓異己的強烈質疑。

川普22日對此回應時，雖稱不願過問細節，卻語帶玄機地表示：「我其實是這個國家的首席執法官。我可以知道這件事，我也可以是發起這件事的人。」此言論無疑將火上澆油。波頓本人今年一月接受《美聯社》專訪時便已預言：「任何跟川普意見相左的人，都得擔心遭到報復。」

對於外界的質疑，副總統范斯22日受訪時否認波頓是因批評川普而遭鎖定。但FBI局長帕特爾（Kash Patel）與司法部長邦迪（Pam Bondi）卻在社群媒體上意有所指地發文，帕特爾寫道：「沒有人能凌駕於法律之上……FBI探員正在執行任務。」

邦迪則轉發並補充：「正義將會被伸張。永遠如此。」值得注意的是，帕特爾曾在其2023年的著作中，將波頓列為「行政部門深層政府成員」。

此次搜索也令人聯想到2022年FBI對川普海湖莊園（Mar-a-Lago）的搜索案。川普22日便藉此諷刺道：「我猜他（波頓）家今天被抄了，但我家也被抄過。」

這起事件的背景，是波頓在2019年遭川普開除後，撰寫了一本極具批判性的白宮回憶錄《事發之室》（The Room Where It Happened），書中將川普描繪成一位對外交政策極度無知的總統。川普則反擊痛罵波頓是個會將國家帶入「第六次世界大戰」的瘋狂鷹派。

FBI探員在搜索行動結束後，手持物證袋離開現場。（美聯社）

