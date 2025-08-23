顏藝成絕響！京都百年扇子店35歲老闆娘驟逝 原定秋季來台旅遊
京都老字號扇子店「大西常商店」第4代老闆娘大西里枝，時常發布各種古靈精怪、異常浮誇的顏藝等趣味照，吸引各國粉絲追蹤。（圖擷取自社群平台「X」）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕擁有百年歷史的京都老字號扇子店「大西常商店」，近年來因第4代老闆娘大西里枝時常在社群平台分享自己各種古靈精怪、異常浮誇的顏藝等趣味照，讓其店鋪在成為京都人氣名店之一。然而，原定今年秋季要來台灣旅遊的大西里枝，今（23）日突然傳出在家驟逝，享年35歲，噩耗令顧客與各國粉絲震驚。
綜合日媒報導，大西里枝為家中獨生女，從2023年起接手經營大西常商店，除了為家中傳統事業注入全新活力，像是在今年3月與動畫《藥師少女的獨語》推出聯名款扇子。但讓日本與各國粉絲印象最深刻的是，平時儀態典雅端莊、散發溫婉氣質的大西里枝，頻繁使用IG、X（原推特），展現自己非常活潑、調皮又腹黑的一面。
大西里枝最令人津津樂道地著名事蹟，是她熱衷大玩京都人常被冠上「笑裡藏刀」、「話中有話」、「表裡不一等」刻板印象哏，還以此製作成多款貼紙，供民眾購買回家使用。從照片顯示，展現溫柔有禮貌的大西里枝所，其講出的表面話，總會搭配一張美麗面容扭曲、非常粗暴又毒舌的真心話吐槽，強烈對比畫面，也讓她在各國爆紅。
其中，不少台灣民眾看到臉書社團「日本行銷最前線」版主轉發大西里枝發布的相關貼文後，不僅瞬間成為粉絲、還紛紛讚美她顏值不輸藝人橋本環奈，更有人前往京都旅遊時，特別前往大西常商店消費。得知自己備受台灣人喜愛的大西里枝，事後發文感謝大家帶來非常溫暖的跨國交流，也提到她預計在今年秋季再次到台灣旅遊。
然而，根據《京都新聞》今日下午發布的報導，大西里枝已於昨（22）日在家中過世，死因並未公開，家屬已將她生前使用的社群帳號陸續刪除。曾與大西里枝進行多次合作、現任京都市長松井浩二則發文表示，他獲得家屬同意後前往喪禮現場悼念，透露大西里枝的面容很安詳、彷彿睡著般，並為她的離去向家屬表達致意及哀悼。
いま、お父上様にご挨拶して、お顔を拝ませていただきました。とても安らかな、うっすら笑みを浮かべられたような、寝顔のようなお顔でした。— Koji Matsui 松井孝治 （@matsuikoji） August 23, 2025
また、後程、少しく思い出を呟きます。合掌。 https://t.co/jfJJi6uefY
【速報】— 2分でだいたい分かるニュース （@koto_tsumu） August 23, 2025
京都の“いけず女将” 大西里枝さん死去。35歳。
22日午前、京都市下京区の自宅で亡くなった、と京都新聞報じる。
今はこれ以上詮索しないが、自宅で亡くなりアカウントも表示されない状態と。つらい。 https://t.co/dYTIXZqxib pic.twitter.com/D91m4ZVLQe
京都のお土産『裏がある京都人のいけずステッカー』を本日リリースしました！— かのうしゃちょう （@KANOUKUNNAD） November 3, 2023
生粋の京都人が参加した「いけず座談会」で生まれた珠玉のイケズを採用。
モデルは扇子屋女将の大西里枝さん、印刷は修美社さん！いけずの産地直送でみなさんのコミュニケーションを応援しまーす！https://t.co/a4XisV0UDm pic.twitter.com/Q0m7iL4okW
【ユニーク】京都人の本音と建前？ 「いけずステッカー」が広告大賞受賞https://t.co/yJDZSZ5KuO— ライブドアニュース （@livedoornews） June 22, 2025
「鈴木三郎助全広連地域広告大賞」のチャレンジ部門賞を受賞。一例では「小っちゃい郵便受けしかおへんですんまへん」とする一方「しょーもないチラシいれんな 迷惑やねん。」と本音が炸裂している。 pic.twitter.com/jCwq1uL2KH
／— 『薬屋のひとりごと』原作公式 （@kusuriya_OA） March 27, 2025
JR東海×薬屋のひとりごと
「猫猫、壬氏の京都たび」は
明日3/28スタート????
＼
京都の老舗扇子屋・大西常商店さんとのコラボで生まれた「猫猫、壬氏の京扇子」の完成品サンプルが届きました！
月と蓮をあしらった壬氏デザインと、芥子と提灯を描いた猫猫デザインのリバーシブルです????????????… pic.twitter.com/6z07xGTdFx
きたーーーー！！！！— Masano 満茶乃（かたりべ） （@masano_kataribe） January 31, 2024
大西常商店さん！！！！
里枝さんほんま素敵☺️#あさイチ #いけずステッカー pic.twitter.com/4l2jRb3wct
菖蒲打ちという、端午の節句の時期の京都の伝統行事。— お祭り評論家 山本 哲也＠万博ゆる通期パス勢 （@sasurai_3） May 5, 2025
扇子屋さんの名物女将????。#菖蒲打ち2025 pic.twitter.com/Kie00azWyJ
『宗達-SOUTATSU-』の宗達は、扇屋の養子。— 大和シティー・バレエ （@yamatoballet） November 15, 2023
創業110年の老舗『大西常商店』の女将、大西里枝@RieOhnishi さんに俵屋宗達について一言頂きました。
『大西常商店』は、近々映画の舞台にもなるそうです。https://t.co/sYHKrlOUIv
お楽しみに！
#大西里枝#大西常商店#宗達#大和シティー・バレエ pic.twitter.com/tWbGcGagG1
大西里枝不僅在日本擁有超高人氣，也深受許多台灣粉絲喜愛，甚至還特意在旅日期間到店消費，讓她感到十分驚訝。（圖擷取自@RieOhnishi 社群平台「X」，本報合成）
