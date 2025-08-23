顏藝成絕響！京都百年扇子店35歲老闆娘驟逝 原定秋季來台旅遊

京都老字號扇子店「大西常商店」第4代老闆娘大西里枝，時常發布各種古靈精怪、異常浮誇的顏藝等趣味照，吸引各國粉絲追蹤。（圖擷取自社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕擁有百年歷史的京都老字號扇子店「大西常商店」，近年來因第4代老闆娘大西里枝時常在社群平台分享自己各種古靈精怪、異常浮誇的顏藝等趣味照，讓其店鋪在成為京都人氣名店之一。然而，原定今年秋季要來台灣旅遊的大西里枝，今（23）日突然傳出在家驟逝，享年35歲，噩耗令顧客與各國粉絲震驚。

綜合日媒報導，大西里枝為家中獨生女，從2023年起接手經營大西常商店，除了為家中傳統事業注入全新活力，像是在今年3月與動畫《藥師少女的獨語》推出聯名款扇子。但讓日本與各國粉絲印象最深刻的是，平時儀態典雅端莊、散發溫婉氣質的大西里枝，頻繁使用IG、X（原推特），展現自己非常活潑、調皮又腹黑的一面。

大西里枝最令人津津樂道地著名事蹟，是她熱衷大玩京都人常被冠上「笑裡藏刀」、「話中有話」、「表裡不一等」刻板印象哏，還以此製作成多款貼紙，供民眾購買回家使用。從照片顯示，展現溫柔有禮貌的大西里枝所，其講出的表面話，總會搭配一張美麗面容扭曲、非常粗暴又毒舌的真心話吐槽，強烈對比畫面，也讓她在各國爆紅。

其中，不少台灣民眾看到臉書社團「日本行銷最前線」版主轉發大西里枝發布的相關貼文後，不僅瞬間成為粉絲、還紛紛讚美她顏值不輸藝人橋本環奈，更有人前往京都旅遊時，特別前往大西常商店消費。得知自己備受台灣人喜愛的大西里枝，事後發文感謝大家帶來非常溫暖的跨國交流，也提到她預計在今年秋季再次到台灣旅遊。

然而，根據《京都新聞》今日下午發布的報導，大西里枝已於昨（22）日在家中過世，死因並未公開，家屬已將她生前使用的社群帳號陸續刪除。曾與大西里枝進行多次合作、現任京都市長松井浩二則發文表示，他獲得家屬同意後前往喪禮現場悼念，透露大西里枝的面容很安詳、彷彿睡著般，並為她的離去向家屬表達致意及哀悼。

大西里枝不僅在日本擁有超高人氣，也深受許多台灣粉絲喜愛，甚至還特意在旅日期間到店消費，讓她感到十分驚訝。（圖擷取自@RieOhnishi 社群平台「X」，本報合成）

