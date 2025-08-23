為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    DMZ槍響！南韓對越界北韓士兵鳴槍示警 金正恩政權反咬一口

    圖為重兵部署的兩韓邊境非軍事區（DMZ）。南韓軍方23日證實，曾對越過此一高度敏感邊界的北韓士兵鳴槍示警，引發平壤強烈抗議。（美聯社檔案照）

    圖為重兵部署的兩韓邊境非軍事區（DMZ）。南韓軍方23日證實，曾對越過此一高度敏感邊界的北韓士兵鳴槍示警，引發平壤強烈抗議。（美聯社檔案照）

    2025/08/23 13:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》報導，儘管南韓新任總統李在明甫上任便尋求與北韓建立軍事互信，但朝鮮半島緊張局勢再度升溫。南韓軍方23日證實，本週二（19日）曾對短暫越過邊界的北韓士兵鳴槍示警。平壤方面則反控首爾此舉是「預謀的蓄意挑釁」，恐將邊境情勢推向「無法控制的階段」。

    這起衝突發生在分隔兩韓、地雷密布的非軍事區（DMZ）。南韓聯合參謀本部在聲明中表示，數名北韓士兵在DMZ內作業時越過事實上的邊界，南韓軍方隨即鳴槍示警，北韓士兵之後便退回北方。

    然而，北韓官媒「朝鮮中央通訊社」（KCNA）23日引述陸軍中將高宗哲（譯音）的聲明，提供截然不同的說法。高宗哲指控，南韓軍方以機關槍向正在執行永久封鎖邊境工程的北韓部隊，發射了超過10發警告子彈。他警告，若此類阻撓行為持續，北韓軍方將視為軍事挑釁並採取相應反制措施。

    自去年10月以來，北韓便已宣布將完全封鎖南部邊境，並陸續炸毀具象徵意義、連結兩韓的閒置道路與鐵軌。

    此次事件發生的背景，正值美韓舉行年度聯合軍事演習。李在明形容軍演屬「防禦性質」，無意加劇緊張。但平壤長期將此類演習譴責為入侵預演。韓國統一研究院資深分析家洪敏（Hong Min）指出，平壤再次指控首爾採取「雙重標準」，即口頭呼籲對話，行動上卻升高軍事緊張。

    北韓領導人金正恩本週稍早更以軍演為由，要求「迅速擴張」其核武能力，其胞妹金與正更直言，首爾「不可能成為外交夥伴」，且李在明「不是那種能改變歷史進程的人」。

