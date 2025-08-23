Netflix也難救！ 豪門血案36年 殺父母兄弟檔申請假釋踢鐵板

圖為因殺害父母而入獄的梅南德茲兄弟，艾瑞克（左）與萊爾（右），本週透過視訊出席各自的假釋聽證會。兩人的申請最終雙雙遭到駁回，將繼續服刑。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》報導，36年前一對富家兄弟持霰彈槍殺害父母、震驚全美的比佛利山莊豪門血案，其兩名主角本週尋求假釋的努力宣告失敗。繼弟弟艾瑞克．梅南德茲（Erik Menendez）前一日遭拒後，哥哥萊爾．梅南德茲（Joseph Lyle Menendez）的假釋申請，也於週五（22日）遭加州司法委員會駁回。

這起發生於1989年的案件，近年因網飛（Netflix）推出熱門影集《怪獸：萊爾與艾瑞克．梅南德茲的故事》（Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story）而再度引爆全球關注，並催生了一場由親友及名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）等人領銜、要求釋放兄弟二人的社會運動。然而，加州懲教與康復部（CDCR）的裁決，顯然未受輿論影響。

當年，檢方指控兄弟倆是為謀奪鉅額家產而冷血行兇。案情細節駭人聽聞，父親荷西（Jose）膝蓋骨被轟碎，母親基蒂（Kitty）則是在爬行逃命時被擊斃。兄弟倆最初謊稱是黑手黨所為，但最終坦承犯案，並辯稱是因不堪父親長年專橫的性虐待與精神折磨，才出於自我防衛而殺戮。

這場長達11小時的閉門聽證會之所以可能舉行，是因為一名法官今年稍早將兩人原先的終身監禁不得假釋，減為50年刑期但有獲釋可能。現年57歲的萊爾與54歲的艾瑞克，皆透過視訊出席。官方聲明指出，萊爾未來3年將不得再提假釋申請。

