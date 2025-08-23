夢幻「大西洋海神」現蹤西班牙沿岸 當局緊急發布禁泳令

西班牙東南部外海日前發現帶有劇毒的海洋夢幻物種「大西洋海神海蛞蝓」身影。（圖擷取自「Policía Local Guardamar」臉書粉專）

2025/08/23

〔即時新聞／綜合報導〕過去棲息在泛熱帶地區、帶有劇毒的海洋夢幻物種「大西洋海神海蛞蝓」（Glaucus atlanticus，又被稱為「藍龍」、「藍天使」），近年來受地球暖化影響，讓該物種開始出沒在全球溫帶與熱帶海洋。西班牙東南部外海日前發現其身影，讓當局緊急發布禁泳令，嚴禁任何民眾接近海灘或下水。

綜合外媒報導，位於西班牙東南部的塞古拉河畔瓜爾達馬爾（Guardamar del Segura），市政府在21日接獲警方通報，表示有民眾在維韋爾斯海灘（Vivers Beach）外海發現2隻大西洋海神海蛞蝓。由於該物種有劇毒，因此市政府緊急關閉所有市轄海灘，同時派人在海灘升紅旗警示，直至重新開放的通知發布為止。

市長薩埃斯（José Luis Sáez）為此啟動「預防性部署」，指示相關單位持續監測沿岸是否有更多大西洋海神海蛞蝓個體出現；當局也提醒，若民眾出現被螫或皮膚不適的情況，請立即用鹽水沖洗並儘速就醫。另據警方公告，海蛞蝓目擊地點，在瓜爾達馬爾的托雷維耶哈（Torrevieja）以北、地中海白色海岸（Costa Blanca）一帶。

報導指出，大西洋海神海蛞蝓體長僅3至4公分，以嬌小身體、奇幻又美麗的藍色翼狀觸手聞名，然而該物種平時以浮游生物為食，包含「世界第3毒」的僧帽水母，因此本身含有劇毒。若人類不慎被牠螫傷，恐會引發噁心、嘔吐、頭暈、劇痛、皮膚刺激等症狀，甚至出現急性過敏反應導致休克死亡。

專家指出，大西洋海神海蛞蝓大多生活在泛熱帶地區的海洋中層水域，像是大西洋、太平洋與印度洋，較少出現在地中海或其他地區的海岸線上，因此這起事件屬於罕見案例。不過隨著近年來大西洋海神海蛞蝓目擊消息增加，凸顯出海洋生態的不穩定因素升高，專家推測可能與全球氣候變遷、洋流轉變有關。

