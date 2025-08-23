為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國人生活痛苦民怨四起 網掀起造反聲浪

    中國網路上近來出現抱怨生活的影片，吸引不少網友共鳴，甚至還有造反言論。圖為北京天安門廣場。（歐新社）

    中國網路上近來出現抱怨生活的影片，吸引不少網友共鳴，甚至還有造反言論。圖為北京天安門廣場。（歐新社）

    2025/08/23 13:49

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國網路上近來出現一段影片引發共鳴，當中呈現出「社畜牛馬」在外忙碌一天後，回家刷手機卻還要被資本洗腦，吸引了不少網友前來留言，甚至有人引用毛澤東1965年出訪山東省濟南時說的「如果中央出了修正主義（指背離原先的共產主義），你們就可以造反」。

    從中國嗶哩嗶哩（bilibili）上流傳的影片可以看到，有個普通上班族回家後倒在床上，一滑手機卻看到短影音裡面充斥著「資本家其實是弱勢群體」、「富二代其實挺可憐的」、「誰家沒有50萬人民幣（約新台幣212萬元）呢」等言論。

    其他還包括「讓大學生付費上班（出錢讓企業培訓自己）」、「你把自己閒置的房子租出去（經濟學家指出若薪水不夠用，民眾可以把房子租出去，後被吐槽要先有房子）」、「專家建議10歲開始存養老金」。

    中國網友看到影片後，不禁感嘆「想造反了」、「累了乾脆毀滅吧」、「起來，不願做奴隸的人們」、「什麼時候動員打地主」；還有網友指出，有時候就是想在網路上抱怨幾句，就會被「品客（pink，指小粉紅）」扣上漢奸的帽子，這生活真的是沒法過了。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播