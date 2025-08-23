中國人生活痛苦民怨四起 網掀起造反聲浪

中國網路上近來出現抱怨生活的影片，吸引不少網友共鳴，甚至還有造反言論。圖為北京天安門廣場。（歐新社）

2025/08/23 13:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國網路上近來出現一段影片引發共鳴，當中呈現出「社畜牛馬」在外忙碌一天後，回家刷手機卻還要被資本洗腦，吸引了不少網友前來留言，甚至有人引用毛澤東1965年出訪山東省濟南時說的「如果中央出了修正主義（指背離原先的共產主義），你們就可以造反」。

從中國嗶哩嗶哩（bilibili）上流傳的影片可以看到，有個普通上班族回家後倒在床上，一滑手機卻看到短影音裡面充斥著「資本家其實是弱勢群體」、「富二代其實挺可憐的」、「誰家沒有50萬人民幣（約新台幣212萬元）呢」等言論。

請繼續往下閱讀...

其他還包括「讓大學生付費上班（出錢讓企業培訓自己）」、「你把自己閒置的房子租出去（經濟學家指出若薪水不夠用，民眾可以把房子租出去，後被吐槽要先有房子）」、「專家建議10歲開始存養老金」。

中國網友看到影片後，不禁感嘆「想造反了」、「累了乾脆毀滅吧」、「起來，不願做奴隸的人們」、「什麼時候動員打地主」；還有網友指出，有時候就是想在網路上抱怨幾句，就會被「品客（pink，指小粉紅）」扣上漢奸的帽子，這生活真的是沒法過了。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法