打臉白宮！俄外長拉夫羅夫：沒規劃「普澤會」

2025/08/23 11:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯正式打臉白宮！就在美國總統川普大力推動俄、烏領袖舉行峰會後，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov） 22日明確表示，俄羅斯總統普廷與烏克蘭總統澤倫斯基間「沒有已規劃的會晤」。這是克里姆林宮至今最直接的表態，粉碎了白宮營造的樂觀氛圍。

根據《紐約時報》報導，拉夫羅夫在接受美國國家廣播公司（NBC）專訪時強調，只有在峰會的「議程準備就緒」後，普廷才願意會見澤倫斯基，而「這個議程完全還沒準備好」。

川普本人對峰會前景的態度，也從週初的樂觀轉為悲觀。他週五形容普廷與澤倫斯基兩人如同「油與醋」，並表示「他們處得不太好」。

與此同時，普廷本人在阿拉斯加峰會後首度公開談話，卻對「普澤會」隻字未提。他反而大讚川普，稱美俄關係迎來「隧道盡頭的光芒」，並透露雙方正商討在北極的液化天然氣合作項目，意圖以商業利益，誘使華盛頓重建雙邊關係。

對於俄方的拖延，澤倫斯基22日在與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）的聯合記者會上反擊，稱其為普廷無意結束戰爭的證據。澤倫斯基表示：「俄羅斯人正盡其所能，阻止這場會晤的發生。」他並敦促西方盟友，若俄羅斯持續迴避峰會，就應對其施加額外制裁。

