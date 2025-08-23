美海灘23隻小海龜剛孵化！爬向大海遭惡犬咬死

美國佛羅里達州北部大西洋海灘23隻剛孵化全數慘死沙灘。小海龜示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

2025/08/23 12:10

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州北部大西洋海灘（Atlantic Beach）發生駭人事件，志工在第二街附近巡查時，發現有23隻剛孵化、正拼命爬向大海的小海龜，全數慘死沙灘，經調查人員研判，兇手可能是一隻未繫繩的惡犬。

臉書粉專「佛羅裡達州大西洋海灘市-政府」於22日發文表示，海龜巡邏隊在大西洋海灘進行例性檢查時，發現這些剛破殼而出的小海龜在爬向海洋時遭犬隻攻擊，幾乎全軍覆沒。由於海龜巢穴往往隱密難辨，連乖巧的寵物犬也可能因好奇心而挖掘或捕食，因此當局再次呼籲飼主務必繫上牽繩，遠離標示的海龜孵化區。

大西洋海灘市府強調，每一窩幼龜都彌足珍貴，因為科學家估計，每1000隻幼海龜中只有1隻能長大成人，「這起掠殺事件格外令人心碎，因為志工們平日花費大量心力，竭盡所能保護巢穴與小海龜。」

臉書粉專「佛羅裡達州大西洋海灘市-政府」說明，佛州近海共有5種海龜，包括赤蠵龜、綠蠵龜、革龜、肯氏龜與玳瑁海龜，全部都列為瀕危或受威脅物種，並受美國《瀕危物種法》以及佛州相關法規保護。

據悉，母海龜會上岸產卵，蛋在沙中約需孵育60天，待破殼後幼龜會集體爬出，順著月光與星光的反射爬向大海，同步孵化的過程被稱為「turtle boil（沸騰的烏龜）」。然而，這段旅程同時充滿危機，天敵包含海鳥、狐狸、浣熊與犬隻。

