「沖繩尚學」勇闖甲子園決賽 全島瘋搶應援機票、街上人車消失
挺進第107屆夏季甲子園決賽的沖繩尚學。（圖擷取自沖繩尚學官網）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕第107屆夏季甲子園冠軍賽今（23）日上午開打，其中挺進決賽的沖繩尚學，成為繼2010年奪冠後的興南高中，沖繩高中球隊睽違15年再度有隊伍打進決賽，這幾日沖繩久違掀起「全島應援」棒球熱潮，不只瘋搶機票讓航空公司緊急增加班機，街道也出現空蕩蕩、全民擠在電視機前觀看轉播的畫面。
綜合日媒報導，21日準決賽沖繩尚學對上山梨學院，比賽來到第8局時，沖繩各地陷入萬人空巷的罕見畫面，主要幹道、一般街道上幾乎沒有行人或車輛通行，全島彷彿一夕之間變成空城。這幅奇景在社群平台引發各國網友熱烈討論，另有沖繩網友分享，縣民當時大多守在自家或商場前的電視機觀看比賽，並秀出眾現場的應援畫面。
另外，沖繩尚學確定挺進決賽後，沖繩出現國內線航班訂票瞬間爆滿、供不應求的盛況，讓總部設於那霸的日本越洋航空（JTA）緊急宣布臨時增開沖繩—大阪航班；也有熱心球迷分享，可以先搭機前往台灣，再轉機回日本本州任一機場，並轉乘新幹線前往比賽現場等方式，令台灣網友驚呼，難怪在這幾看到台灣飛大阪的航班近乎消失。
此外，這波全島應援的熱潮，也反映在沖繩尚學在募資平台發布的「籌措遠征費用」，隨著沖繩尚學一路過關斬將，從7月23日起至今，已突破1300萬日圓（約新台幣275萬元）、3300筆贊助，遠超一開始設定的1000萬日圓目標（約新台幣211萬元）。
沖繩縣浦添市長松本哲治也在昨（22）日發文提醒，沖繩縣23日上午10點開始，除了水電、煤氣以外的所有社會活動，將大幅減少約3個小時，請遊客特別注意這點。另據日本網友陸續在社群平台發文分享，目前沖繩各地再度陷入路上近乎無人車出現的畫面，大家都守在電視機前為沖繩尚學應援。
<注意喚起>— 松本哲治（浦添市長） （@tetsuji_matsu） August 22, 2025
沖縄県では明日8/23の10:00から約3時間は電気、水道、ガス以外の全ての社会活動がかなり低下する可能性がございます。特に観光客の皆様はご注意下さい（笑） https://t.co/KHFV78XyYt
沖縄尚学が逆転した回、車社会の沖縄から車がほとんど消えてました。— きんたけGames@スプラトゥーン沖縄 （@kintake777） August 21, 2025
2025年8月21日 12時53分 那覇市 国道58号線撮影 pic.twitter.com/sdItKJszsU
夏の甲子園決勝— 8810のひとりごと （@hayato38441263） August 23, 2025
沖縄尚学 vs 日大三高
６回表2-1
沖尚逆転！！！????????
一挙手一投足に拍手喝采????????
うちの会場も盛り上がってきましたよ！！#甲子園 #日大三高 #沖縄尚学 pic.twitter.com/OgrqdNCht4
明日の沖縄尚学！決勝！— ジュンク堂書店 那覇店 （@junkudo_okinawa） August 22, 2025
店内で放送します！沖尚、チバリヨー！ pic.twitter.com/rl9I1hRz9m
22日午後4時45分過ぎ、那覇空港では沖縄尚学の決勝を応援するための関西国際空港行きの臨時便に多くの県民が乗り込んでいました。— 沖縄タイムス （@theokinawatimes） August 22, 2025
チバリヨー冲尚‼️⚾️
▼【写真特集】甲子園に沖尚の風 不屈の逆転劇で決勝進出https://t.co/dRSAIM3N2L pic.twitter.com/GH47g6rRPy
沖尚応援でライカムしに人いっぱい????????#沖縄尚学#甲子園 pic.twitter.com/1AzFgqMr7p— つ~な~♪♪ M・A・Oさん大好き人間 （@TNK_Martin1030） August 23, 2025
2点目入った瞬間‼︎11時15分！— じゅん選手@オリジン沖縄 （@junsensyuu） August 23, 2025
那覇市泉崎交差点♪みんな応援そーんどー
沖縄尚学チバリヨー♪#沖縄尚学ちばりよー pic.twitter.com/Q5hFamG0Bh
国道58号が閑散と…— 沖縄タイムス （@theokinawatimes） August 23, 2025
沖縄尚学が決勝に挑んでいるさなかの午前10時半すぎ、宜野湾市真志喜の国道58号線は閑散としています。特に那覇向け車線はいつもよりだいぶ少なく感じます。みんな応援してるよ、チバリヨー沖尚‼️
▼道路から車がなくなる？ 甲子園に熱狂する沖縄県民https://t.co/zaPrhUC9cd pic.twitter.com/txjNBdbk5E
夏の甲子園決勝— 8810のひとりごと （@hayato38441263） August 23, 2025
沖縄尚学 vs 日大三高
どこの家電量販店もパブリックビューイング会場と化す、そんな沖縄が大好きだ。
今日は県民一丸となって、勝ちにいくぞ！
チバリヨ！沖尚！！#夏の甲子園 #日大三高 #沖縄尚学 pic.twitter.com/GSeCUE65Vs
