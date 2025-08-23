「沖繩尚學」勇闖甲子園決賽 全島瘋搶應援機票、街上人車消失

挺進第107屆夏季甲子園決賽的沖繩尚學。（圖擷取自沖繩尚學官網）

2025/08/23 10:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第107屆夏季甲子園冠軍賽今（23）日上午開打，其中挺進決賽的沖繩尚學，成為繼2010年奪冠後的興南高中，沖繩高中球隊睽違15年再度有隊伍打進決賽，這幾日沖繩久違掀起「全島應援」棒球熱潮，不只瘋搶機票讓航空公司緊急增加班機，街道也出現空蕩蕩、全民擠在電視機前觀看轉播的畫面。

綜合日媒報導，21日準決賽沖繩尚學對上山梨學院，比賽來到第8局時，沖繩各地陷入萬人空巷的罕見畫面，主要幹道、一般街道上幾乎沒有行人或車輛通行，全島彷彿一夕之間變成空城。這幅奇景在社群平台引發各國網友熱烈討論，另有沖繩網友分享，縣民當時大多守在自家或商場前的電視機觀看比賽，並秀出眾現場的應援畫面。

另外，沖繩尚學確定挺進決賽後，沖繩出現國內線航班訂票瞬間爆滿、供不應求的盛況，讓總部設於那霸的日本越洋航空（JTA）緊急宣布臨時增開沖繩—大阪航班；也有熱心球迷分享，可以先搭機前往台灣，再轉機回日本本州任一機場，並轉乘新幹線前往比賽現場等方式，令台灣網友驚呼，難怪在這幾看到台灣飛大阪的航班近乎消失。

此外，這波全島應援的熱潮，也反映在沖繩尚學在募資平台發布的「籌措遠征費用」，隨著沖繩尚學一路過關斬將，從7月23日起至今，已突破1300萬日圓（約新台幣275萬元）、3300筆贊助，遠超一開始設定的1000萬日圓目標（約新台幣211萬元）。

沖繩縣浦添市長松本哲治也在昨（22）日發文提醒，沖繩縣23日上午10點開始，除了水電、煤氣以外的所有社會活動，將大幅減少約3個小時，請遊客特別注意這點。另據日本網友陸續在社群平台發文分享，目前沖繩各地再度陷入路上近乎無人車出現的畫面，大家都守在電視機前為沖繩尚學應援。

