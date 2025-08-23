為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    FBI搜索前國安顧問波頓　著作涉國安機密遭調查

    2025/08/23 05:15

    〔中央社〕美國聯邦調查局今天高調搜索前白宮國安顧問波頓的住所與辦公室，司法部早前已著手調查波頓2020年出版的著作是否涉及非法使用國安機密，有指控稱事件涉及洩漏敏感資料，震驚美國政壇。

    曾在美國總統川普（Donald Trump）首任期間擔任國安顧問的波頓（John Bolton），任期僅1年5個月。離開白宮後，波頓出版「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened : A White House Memoir）對川普為人與軍事外交政策多所批評。

    76歲的波頓長期在媒體公開質疑川普不適任，近期批評美俄峰會，認為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）達到很多目標，川普贏得非常少。

    聯邦調查局（FBI）人員在波頓位於馬里蘭州的住所與華盛頓特區的辦公室，帶走大批物品與紙箱。美國媒體報導，聯邦調查局行動可能涉及調查不當持有與透漏機密資料。

    波頓是共和黨內老牌新保守與干涉主義人士，在總統雷根（Ronald Reagan）與布希父子（George Bush、George W. Bush）期間任職，曾任駐聯合國大使。

    他認為美國須在海外投射軍力，促使伊朗、北韓等敵對國政權轉變，支持伊拉克戰爭等大小戰役，屬對中強硬派。

    川普首任期間與共和黨建制派國安官員意見相左，幕僚與閣員來去如走馬燈，包括波頓在內有4人曾任白宮國安顧問。

    2018年4月局勢混亂中，波頓進入白宮，在伊朗、北韓、阿富汗與委內瑞拉等軍事外交議題上，明顯與不愛用兵的川普不和；當時川普推文指炒了波頓魷魚，波頓自稱離職。川普第2任期上任後，波頓的安全隨扈即被取消，安全查核資格近期也被撤銷。

    波頓2020年的著作是否涉及非法使用擔任國安顧問期間的機密，或可能向媒體透漏敏感機密，案件仍在調查。（編輯：徐睿承）1140823

