    首頁　>　國際

    擬再延長TikTok出售期限！ 川普透露已有美國買家有意收購

    美國總統川普22日表示，打算再延長字節跳動出售TikTok的最後期限。（路透）

    美國總統川普22日表示，打算再延長字節跳動出售TikTok的最後期限。（路透）

    2025/08/23 00:14

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普22日表示，已有「實力雄厚」的美國買家準備收購短影音平台TikTok，並透露可能進一步延長中國母公司字節跳動（ByteDance），出售該應用程式美國業務的最後期限。

    川普在白宮附近一家禮品店接受記者訪問時指出，由於交易涉及的「複雜性」，政府將「再稍微延長一點時間」。他最近已將最後期限從1月19日推遲至9月17日。川普強調，他尚未就此事與中國國家主席習近平通話，但表示將在「適當的時候」與其談判。儘管川普聲稱已有美國買家「排隊」欲購TikTok，但他並未透露買家身分或具體交易細節。

    針對跨黨派議員長期擔憂TikTok可能威脅美國國家安全與用戶隱私，川普反駁稱這些憂慮「被嚴重誇大」，直言「我真的不擔心，我其實很喜歡TikTok」。他還提到，白宮已在本週正式開設TikTok官方帳號，顯示政府接納該平台。

    根據去年通過的法案，字節跳動必須完全撤出TikTok在美國的資產，或證明交易已取得「重大進展」，否則該應用程式將面臨在美國下架的命運。然而，川普自1月20日重返白宮後，並未強制執行此法，引發部分國會議員批評，指其政府無視法律與潛在安全風險，形同放任中國企業持續掌控這款在美國擁有數億用戶的熱門應用。

