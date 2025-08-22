FBI搜索前國安顧問波頓住宅查洩密 川普稱完全不知情

2018年4月9日，時任國安顧問波頓（後）在內閣會議上聽取川普總統發言。（美聯社檔案照）

2025/08/22 23:59

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）於22日搜查了總統川普首任任內的國家安全顧問波頓在馬里蘭州的住宅及其位於華府的辦公室，引發高度政治關注。根據華盛頓郵報掌握的細節，此次行動是司法部針對波頓是否非法持有、複製或傳播國家防禦資訊（National Defense Information, NDI）所展開的刑事調查關鍵一步，目前波頓尚未受到任何指控或被正式起訴，但已成為「目標嫌疑人」（target）。

FBI幹員當天清晨持法院搜查令進入波頓位於蒙哥馬利郡的住宅，現場出現多輛警車與執法人員，行動持續逾一小時。隨後，幹員也前往波頓在華府的辦公室進行搜查。波頓當時不在家中，其律師與本人均未回應媒體詢問。FBI發言人僅表示此為法院授權行動，未進一步說明細節。

此舉使波頓成為川普第二任期內，繼紐約州檢察長詹姆斯、聯邦參議員謝安達、前FBI局長柯米與前中情局長布瑞南之後，又一位遭司法部調查的川普政治對手，引發外界對「選擇性執法」的質疑。FBI局長帕特爾當天在社群平台X發文：「無人凌駕於法律之上，FBI正在執行任務。」司法部長邦迪亦回應：「美國安全不容妥協，正義必須伸張。」被視為對此次行動的間接背書。

75歲的波頓是資深外交官，曾任布希政府駐聯合國大使，2018至2019年擔任川普政府第三任國家安全顧問。離職後，他出版回憶錄痛批川普為「情緒不穩、對政策極度無知」的領導者，並揭露白宮內部決策過程。2020年出版前夕，司法部曾提告試圖阻止發行，指控書中包含機密資訊，違反其任職時簽署的保密協議。當時聯邦法官雖允許出書，但也裁定波頓「極可能危害國家安全」。

儘管川普政府當時展開刑事調查，但拜登上任後於2021年終止此案。然而隨著川普重返白宮，相關調查再度啟動。波頓過去曾強調，其書稿已通過政府預審程序，且他長期處理機密文件，絕無不當行為。其當時律師亦聲明波頓堅決否認任何不法指控，會全力配合調查。

川普：我選擇不介入司法

值得注意的是，川普上任首日即撤銷波頓等數十名前情報官員的安全許可與保護措施，即便波頓曾是伊朗革命衛隊暗殺計畫的目標。波頓本月稍早接受訪問時直言，川普政府「是一個報復性的政權」。而川普22日被問及搜查案時則聲稱事前不知情，但強調「我本可親自發動調查……作為最高執法者，我選擇不介入，讓司法獨立運作」。

波頓於當日仍在X平台批評川普對俄羅斯與烏克蘭戰爭的政策，顯示雙方對立持續。此次搜查行動不僅凸顯美國政治與司法的緊張關係，也引發對執法是否公正的討論。

