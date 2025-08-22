為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際刑警非洲大掃蕩! 25處中國非法加密幣「挖礦」中心被抄了

    加密貨幣「挖礦」中心。示意圖。（彭博檔案照）

    加密貨幣「挖礦」中心。示意圖。（彭博檔案照）

    2025/08/22 21:31

    〔編譯管淑平／綜合報導〕國際刑警組織（Interpol）協調一場跨國聯合掃蕩網路犯罪行動，在非洲各地逮捕1209人，追回將近9740萬美元（約29億7300萬台幣）不法所得，其中牽涉60名中國人的25處加密貨幣「挖礦」中心。

    《美聯社》報導，國際刑警組織22日表示，這場代號「塞倫蓋提行動2.0」（Operation Serengeti 2.0），由非洲18國和英國執法單位協同，在6月到8月間於非洲多地展開，對象鎖定涉及遺產詐騙、勒索軟體、入侵商務電郵等網路犯罪，受害者將近8萬8000人。

    執法單位在安哥拉瓦解25處加密貨幣挖礦中心，國際刑警組織表示，60名中國人在這些地點進行非法「挖礦」，驗證區塊鏈交易以產生加密幣，掃蕩行動查扣了估計價值超過3700萬美元的設備。安哥拉政府現在計畫將這些設備，轉用於電力供應不足地區。

    另外，在尚比亞瓦解一個號稱「高報酬」的網路加密幣投資詐騙中心，逮捕15人，該詐騙網受害者6萬5000多人、詐騙金額估計達3億美元，調查過程還破獲疑似人口走私網。在象牙海岸查獲的跨境「遺產詐騙」，源頭指向德國，受害人損失金額160萬美元。

    國際刑警組織有196個會員國，去年首次執行「塞倫蓋提行動」，逮捕超過1000人，犯罪受害者3萬5000人。

    國際刑警組織總部。（美聯社）

    國際刑警組織總部。（美聯社）

