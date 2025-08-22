丹麥年底停止信件遞送服務 民團憂：高齡者恐被邊緣化

丹麥國營郵政公司今年底將結束國內信件遞送服務，示意圖。（法新社）

2025/08/22 22:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著數位化浪潮席捲全球，丹麥國營郵政公司PostNord宣布，將於今年底結束國內信件遞送服務，未來將專注發展電商包裹物流。此舉引發對長者與偏鄉族群通信權益的憂慮。專家指出，儘管實體信件正快速式微，基本紙本郵件服務仍有存在必要。

《BBC》報導，丹麥國營郵政公司PostNord今年3月宣布，將於2025年底全面停止國內信件遞送業務，未來將重心轉向電商包裹物流服務。該公司指出，隨著數位化趨勢加速，信件量持續萎縮，去年全年僅處理約1.1億封信件，較2000年高峰時期驟減超過9成，信件業務長年處於虧損狀態。為因應轉型，PostNord將裁撤2200名員工，並新設約700個物流相關職缺。

分析指出，丹麥政府自十多年前推行「數位為優先」政策，民眾與政府部門多以電子郵件、APP或數位平台往來，成為信件使用量下降的主因之一。另外，2024年起，丹麥郵政市場開放，引入增值稅制度，單封郵件寄送成本飆升至29丹麥克朗（約新台幣137元），更讓寄信意願大幅下降。

雖然PostNord將退出信件遞送市場，但民營物流公司DAO將接手相關服務。然而，長者權益團體DaneAge認為偏鄉地區郵筒數量減少，加上長者不熟悉數位工具，恐讓他們在日常通信中遭到邊緣化。該組織強調，仍有相當多長者仰賴紙本信件接收醫療通知與重要文件，相關政策變動應充分考量其權益。

信件需求大幅減少已成全球趨勢。根據顧問公司麥肯錫調查，全球郵政市場的紙本郵件遞送量普遍下滑超過3成。英國皇家郵政與德國郵政近期也相繼宣布裁員與服務縮減計畫。郵政產業專家金（Hazel King）表示，主流信件可能逐漸消失，但不代表實體信件會完全絕跡。她強調，為維護醫療通知、長者與偏鄉居民的基本通信權益，未來仍有必要保留一定程度的紙本郵件服務。

