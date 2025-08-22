美FBI突搜索前國安顧問波頓住家 局長發文「無人凌駕法律之上」

美國前國安顧問波頓位於馬里蘭州的住家，22日遭美國聯邦調查局突擊搜索。（美聯社檔案照）

2025/08/22 20:35

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）調查機密文件處理案，22日突擊搜索前國家安全顧問波頓（John Bolton），位於馬里蘭州的住家。

《美聯社》22日引述要求匿名的知情人士，透露這項消息。《路透》引述《紐約郵報》報導，FBI幹員在當地時間清晨7時展開搜索，這項調查行動是奉FBI局長巴特爾（Kash Patel）之命。在搜索行動展開後，巴特爾在社群媒體發文，「沒有人凌駕法律之上…@FBI幹員出任務中」，該發文未點名波頓，但是隨即被白宮發言人轉發。

波頓發言人、白宮和FBI都尚未回應此事，一名曾代表波頓的律師也未評論。

波頓曾在川普第一任內擔任國安顧問，但僅擔任約17個月就去職，期間與川普在伊朗、阿富汗與北韓政策上多有衝突。他卸任後對川普多有批評，川普第一任內曾以波頓回憶錄中涉及機密資訊為由，阻止該書出版，但是未能成功。

今年川普重返白宮後，第一天就撤銷超過40名前情報高層官員的安全許可，其中就包括波頓。另外，川普今年初也撤除波頓及其他兩名前任官員的安全隨扈保護。

