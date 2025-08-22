拉美及加勒比海3友邦大使履新 林佳龍：誠摯歡迎

拉丁美洲及加勒比海3友邦新任大使到任，今（22）日上午拜會外交部長林佳龍，並遞交到任國書副本。（資料照）

2025/08/22 20:22

〔記者方瑋立／台北報導〕我國在拉丁美洲及加勒比海3友邦新任大使到任，於今（22）日上午拜會外交部長林佳龍並遞交到任國書副本。林佳龍除對各大使表達誠摯歡迎外，也期盼持續在既有基礎上，與友邦攜手合作、增進台灣與各友邦人民福祉。

外交部今天發布新聞稿表示，我國在拉丁美洲及加勒比海的友邦海地新任駐台大使潘恩（Roudy Stanley Penn）、巴拉圭新任駐台大使費拉爾帝佳（Darío Filártiga Ruiz Díaz）及貝里斯新任駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）22日上午拜會部長林佳龍，除依序呈遞到任國書副本外，並分別就深化雙邊合作交換意見。

請繼續往下閱讀...

林佳龍誠摯歡迎潘恩大使再度來台履新，尤其明（2026）年是台海建交70週年，我政府願續與海地持續深化安全、科技、教育與人才培訓、農業及醫療領域的發展。

潘恩表示，去年任期結束返回海地後，至今對台灣風土人情仍保有深刻記憶，此次再度奉派來台深感榮幸，強調台灣在天然災害防制及農業轉型具豐富經驗，願在前述領域與我國加強合作。

林佳龍接續歡迎巴拉圭費拉爾帝佳大使抵任，並感謝費拉爾帝佳在今年7月林訪問巴拉圭期間的悉心接待，費拉爾帝佳大使熟悉台巴關係且與我國有長遠情誼，相信雙方可在既有的友好合作基礎上持續深化兩國邦誼。

費拉爾帝佳說，出使兄弟友邦台灣深感榮幸，台巴兩國近年透過「台灣-巴拉圭科技大學」計畫為巴國培育優秀科技人才，巴拉圭政府非常期待與我國政府持續合作，共同努力深化雙邊關係以嘉惠兩國人民。

林佳龍最後歡迎貝里斯梅凱瑟大使抵台履新，並提及在今年7月「第二屆台貝經濟合作協定行政管理委員會會議」中，林佳龍曾與當時隨團訪台的梅凱瑟就台貝持續深化經貿交流及投資交換意見，特別是近期我國開放貝國冷凍白蝦等水產品輸台，為台貝友好關係注入新能量，前景可期。

梅凱瑟則說，此次奉派使台備感殊榮，尤其梅凱瑟大使曾獲頒國合會獎學金來台深造，對台灣情感深厚，承諾未來將運用其專業經驗及豐沛人脈，致力深化兩國友好情誼。

外交部強調，台灣與拉丁美洲及加勒比海友邦長期在醫療衛生、農漁業、人才培育等各領域緊密合作，成果豐碩，未來外交部將在既有的合作基礎上，整合各部會資源，發揮「總合外交」精神，持續與友邦攜手合作，增進台灣與友邦人民的福祉。

