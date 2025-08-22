美國懷孕18歲女遭砍死埋屍 生前傳簡訊：他幹的

美國麻州1名懷孕女子遭到男友殺害並埋屍。示意圖。（法新社）

2025/08/22 23:54

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻州發生駭人命案，男子殺害懷孕女友，屍體埋後院樹林，卻謊報失蹤。當地檢察官指出，女子遇害前曾傳訊給妹妹說，「如果我死了，是他做的。」

據外媒《CBS》報導，22歲男子古魯姆（Gregory Groom）19日被捕，警方搜索他位於麻州的住家時，發現了一具疑似他女友蒙特羅（Kylee Monteiro）的遺體。

檢察官說，凶嫌古魯姆早在8日就跟警方報案指稱女友蒙特羅失蹤，原因是2人爆發口角爭執，當時蒙特羅已懷孕約11週。檢方指，2人在發生爭執時，蒙特羅有向姐姐發送1則簡訊，「他把我摔在地上，扯我的頭髮並掐我。我手機剩4％電，如果我死了，是古魯姆幹的。」

警方接獲古魯姆報案，馬上展開大搜索，19日下午逮捕他。古魯姆接受警方多次問訊後，承認犯行，交代行凶過程，他提到，與蒙特羅發生爭執時，自己推了對方一把，女方向後倒，撞到了頭。

古魯姆供稱，他先拿菜刀刺了女友頸部2次，胸部1次，還刺到刀子斷裂，接著埋在後院樹林裡約約1.5公尺深的地底下。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

