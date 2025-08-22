為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國懷孕18歲女遭砍死埋屍 生前傳簡訊：他幹的

    美國麻州1名懷孕女子遭到男友殺害並埋屍。示意圖。（法新社）

    美國麻州1名懷孕女子遭到男友殺害並埋屍。示意圖。（法新社）

    2025/08/22 23:54

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國麻州發生駭人命案，男子殺害懷孕女友，屍體埋後院樹林，卻謊報失蹤。當地檢察官指出，女子遇害前曾傳訊給妹妹說，「如果我死了，是他做的。」

    據外媒《CBS》報導，22歲男子古魯姆（Gregory Groom）19日被捕，警方搜索他位於麻州的住家時，發現了一具疑似他女友蒙特羅（Kylee Monteiro）的遺體。

    檢察官說，凶嫌古魯姆早在8日就跟警方報案指稱女友蒙特羅失蹤，原因是2人爆發口角爭執，當時蒙特羅已懷孕約11週。檢方指，2人在發生爭執時，蒙特羅有向姐姐發送1則簡訊，「他把我摔在地上，扯我的頭髮並掐我。我手機剩4％電，如果我死了，是古魯姆幹的。」

    警方接獲古魯姆報案，馬上展開大搜索，19日下午逮捕他。古魯姆接受警方多次問訊後，承認犯行，交代行凶過程，他提到，與蒙特羅發生爭執時，自己推了對方一把，女方向後倒，撞到了頭。

    古魯姆供稱，他先拿菜刀刺了女友頸部2次，胸部1次，還刺到刀子斷裂，接著埋在後院樹林裡約約1.5公尺深的地底下。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播