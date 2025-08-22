美歐討論烏克蘭安全保障 歐洲部隊駐烏、美國指揮是選項

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩，已與歐洲國家討論烏克蘭安全保障選項。（路透）

2025/08/22 18:40

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普與俄羅斯總統普廷、烏克蘭總統澤倫斯基的會談中，都對提供烏俄戰爭結束後，烏克蘭獲得安全保障有一致看法。美國軍方21日表示，美方與歐洲部分國家軍方已討論制定對烏軍事選項，包括派出歐洲部隊駐烏，並由美國指揮。

《路透》及《法新社》指出，美軍參謀首長聯席會議發言人在聲明中表示，參聯會主席凱恩（Dan Caine）已與芬蘭、法國、德國、義大利、英國和烏克蘭的對等官員，於19日至21日在華府舉行會談，「他們制定軍事選項，以支持為歐洲帶來持久和平的談判。這些選項將提交各國國家安全顧問，以便在持續進行的外交努力中，予以適當考慮」。

聲明中並未透露這些軍事選項可能包含哪些內容，但消息人士透露，其中一個選項是派遣歐洲部隊前往烏克蘭，但由美國負責指揮和管制。

烏克蘭總統澤倫斯基21日指控，莫斯科刻意拖延他與普廷會面的安排，「俄國釋出的訊號令人難以接受，他們根本不打算結束戰爭」。莫斯科同日則指責烏克蘭對「長期」和平毫無興趣，並尋求與莫斯科要求完全不相符的安全保障。

美國總統川普則告訴美國右派媒體《新聞頭條》（Newsmax），他已設定2週時間來評估烏俄和平協議的可能性，若談判破局，華府「可能必須採取不同方針」。然而，川普先前多次設定2週為某些事項的期限，但最後卻未能遵守，包括在5月底表明，將以2週時間來觀察俄國是否真的有意談判，否則就將祭出嚴厲制裁。

