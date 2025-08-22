習近平出席東協峰會機率低 「川習會」可能時間地點曝

2名消息人士透露，10月底登場的南韓亞太經合會峰會，是「川習會」較有可能上演的場合。（美聯社資料照）

2025/08/22 19:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞10月底將舉辦東協（ASEAN）領導人峰會，外界原先預期中國國家主席習近平與美國總統川普屆時將會面，但2名消息人士私下指出，習近平不太可能出席會議，因此東協峰會後緊接著登場的韓國亞太經合會（APEC）峰會，才是「川習會」較有可能上演的場合。

《路透》報導，馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）本月曾表示，習近平與川普預計都會出席10月26到28日舉行的東協峰會，但該地區2名要求匿名的消息人士透露，中國方面預計會改派國務院總理李強參與東協會議。

安華上個月對馬來西亞國會表示，他在與川普通電時，確認川普將出席東協峰會；川普本月也指出，如果美中達成貿易協議，他就會在年底前與習近平會晤，他當時補充說「我們非常接近敲定協議」。

安華還說，本年度的東協峰會的目標，是舉辦一場「東協迄今最大規模且最引人注目的世界領導人聚會」，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）與南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）也將與會。

過往中國國家主席鮮少參與東協峰會，習近平僅在2021年以視訊方式出席特別峰會；美國總統方面，川普在2017年有出席紀錄，前總統拜登（Joe Biden）在2021年也遠距參與會議，隔年則親自出席在柬埔寨的峰會。

《路透》先前曾報導，美中兩國已在討論川普及習近平今年秋天在亞洲會面的可能性，時間點大約會是10月30日至11月1日，在韓國登場的亞太經合會峰會。

