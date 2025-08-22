貨幣嚴重貶值！敘利亞將發行新鈔 面額直接抹掉2個零

圖為2020年2月，敘國1家換匯店的敘國紙幣。（路透檔案照）

2025/08/22 18:27

〔編譯張沛元／綜合報導〕路透22日獨家披露，敘利亞將發行新鈔，面額直接抹掉2個0，盼能藉此恢復大眾對嚴重貶值的敘利亞鎊的信心。

此一發行新鈔之舉，意在強化敘利亞鎊。敘利亞鎊的購買力在敘國前總統巴夏爾·阿塞德（Bashar al-Assad）於去年底垮台、結束長達14年的內戰後，已跌至史上新低。

請繼續往下閱讀...

自2011年敘國爆內戰以來，敘利亞鎊貶值超過99%，目前匯率約為1萬敘利亞鎊兌1美元，但內戰前是50敘利亞鎊兌1美元。

敘利亞鎊大幅貶讓日常交易與匯款益發困難。敘國家庭通常得拿裝滿面額5000敘利亞磅的鈔票、至少重達半公斤的黑色塑膠袋，來支付每週的生活開銷。5000敘利亞磅是目前面額最大的敘國紙幣。

根據路透看到的1份文件，為簡化交易與提高貨幣穩定，敘國央行已於本月中旬通知民營銀行，央行打算發行「去掉幾個零」的新鈔；路透採訪的不具名的5名商業銀行業者、1名敘國央行消息人士與1名敘國經濟官員稱，央行後來通知新鈔將抹去2個0。

根據曾與會的商業銀行業者，敘國央行副行長納澤爾（Mukhlis al-Nazer）曾主持數場貨幣改革會議。包括納澤爾、敘國央行官員與敘國財政部，並未置評或拒絕置評。

目前還不清楚重估敘利亞磅的價值，是否需要立法批准。敘利亞將於9月舉行在新政府執政下的首場國會大選。

2名銀行家與另1名知情的敘國消息人士告訴路透，敘國已同意由俄羅斯國營造幣廠Goznak代為印製新鈔，雙方是在上月底敘國高官代表團出訪莫斯科時，敲定此一合作協議。Goznak在阿塞德政權時代，也曾代為印製敘國貨幣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法