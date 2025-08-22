為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    普廷開出最新停戰條件！烏克蘭放棄頓巴斯、不准西方駐軍

    路透指出，普廷最新的停戰條件，較去年6月的領土要求已有妥協，但對烏方來說仍是天方夜譚。（歐新社）

    2025/08/22 18:02

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》21日引述3名知情克里姆林宮高層想法的人士披露，普廷總統針對結束對烏克蘭軍事行動開出最新條件，包括要求烏克蘭放棄對東部頓巴斯地區控制權，放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的野心及保持中立，同時禁止西方國家軍隊進駐烏克蘭。如果基輔當局拒絕上述條件，戰爭就會繼續打。

    據了解，在俄羅斯總統普廷，與美國總統川普15日長達3小時的阿拉斯加峰會上，雙方幾乎都在討論如何就烏克蘭問題達成妥協，普廷實際上已對去年6月提出的領土要求做出妥協，當時要求基輔割讓由頓內茨克和盧甘斯克兩州組成的頓巴斯地區，以及南部的赫爾松和札波羅熱等兩州，但最新要求是，基輔必須完全撤出頓巴斯地區，作為交換條件，莫斯科將凍結赫爾松和札波羅熱戰線。

    根據美國估計和公開來源數據，俄軍現控制頓巴斯約88%土地及札波羅熱和赫爾松地區73%土地。

    不僅如此，作為潛在和平協議的一部分，莫斯科還願意移交其控制的烏克蘭哈爾科夫、蘇米和第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的一小部分地區。不過，普丁仍堅持先前的要求，即基輔放棄加入北約的野心，以美國為首的北約必須做出具有法律約束力的承諾，不再向東擴張，同時還要對烏軍進行限制，並確保西方國家軍隊不會以維和部隊的形式部署於烏克蘭土地。

    烏克蘭總統澤倫斯基曾多次拒絕割讓，國際公認的烏克蘭領土換取和平協議，而他21日也重申，不可能單純從東部撤軍，因為東部事關烏克蘭的生存，頓巴斯地區是阻止俄國深入烏克蘭的堡壘，烏克蘭必須擁有最強大的防線。此外，加入北約是烏克蘭憲法規定的戰略目標，基輔視其為最可靠的安全保障，北約成員國資格不應由俄國決定。

    美國智庫「蘭德公司」俄國和歐亞政策主任查拉普（Samuel Charap）表示，無論從政治或戰略角度來看，任何要求基輔撤出頓巴斯地區的要求，對基輔來說都不可能。在對方絕對無法接受的條件下，對「和平」保持開放態度，可能更像是一種表演，而不是真正願意妥協的跡象。

    知情人士警告，尚不清楚烏克蘭是否願意割讓頓巴斯地區的殘餘部分，如果烏克蘭拒絕上述條件，包括割讓頓巴斯地區仍由烏方控制的部分，戰爭將繼續下去。美國是否會承認俄國控制的烏克蘭領土也同樣不明朗。此外，儘管經濟狀況對普廷來說是次要議題，但他了解俄國經濟的脆弱，以及進一步深入攻打烏克蘭所需的巨大努力。

